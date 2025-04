Comprometimento da renda

Affonso Ritter

O percentual de famílias gaúchas endividadas atingiu 88,1% em março de 2025, comprometendo 28,5% da renda segundo pesquisa da Fecomércio-RS. O endividamento tem impactado diretamente o desempenho no ambiente de trabalho. Profissionais endividados estão mais propensos a altos níveis de estresse, queda na produtividade e dificuldades de concentração. Jonas Schwingel, especialista em renda variável, e seu sócio na empresa de educação financeira Seja um Holder, Thiago Lemes de Sá, têm percorrido organizações com palestras e treinamentos em que ensinam planejamento financeiro, investimento inteligente e pilares da saúde financeira. Ambos farão um workshop no Hotel Valler, em Lajeado, na próxima segunda-feira, a partir das 19h30.

Reajuste da taxa mínima

Reforçando seu compromisso com a valorização dos entregadores e entregadoras, o iFood anuncia um novo pacote de contrapartidas oferecido pela plataforma. As novidades incluem o aumento da taxa mínima por rota para todos os modais, ampliação do seguro pessoal para os casos mais graves e padronização das rotas para entregas de bicicleta, medidas que visam tornar a experiência dos profissionais de delivery mais justa, transparente e eficiente, segundo seu diretor de Impacto Social, Johnny Borges.

Madero inicia muito bem

O ano de 2024 foi excepcional para o Grupo Madero, que proporcionou um início de 2025 em posição privilegiada. A companhia fechou o primeiro trimestre com receita líquida de R$ 517,1 milhões, um aumento de 15,1% em relação ao mesmo período de 2024. O lucro líquido também apresentou forte avanço, saltando de R$ 2,8 milhões no 1T24 para R$ 53,2 milhões no primeiro trimestre de 2025. Com a retomada gradativa do plano de expansão, foram inaugurados dois novos restaurantes, um Madero Steak House e um no modelo Híbrido Madero & Jeronimo, que combina os cardápios das duas marcas.

O desempenho Guaibacar

Considerado o melhor trimestre na comercialização de veículos no Estado desde 2019, o acumulado de janeiro a março deste ano foi ainda mais positivo para a Guaibacar. A empresa cresceu 26,49% com a venda de 1.552 unidades ante o mesmo período de 2024. Desde junho de 2023, a empresa que integra o Grupo Sinosserra atua com cinco unidades, em Porto Alegre, Canoas, Osório e Pelotas, reforçando o seu posicionamento como líder Volkswagen no RS.

As vendas no Dia das Mães

Com estratégias cada vez mais sofisticadas e projeções otimistas, o varejo brasileiro se prepara para uma das datas mais importantes do ano: o Dia das Mães. Em 2025, a expectativa é de que a semana da celebração movimente cerca de R$ 14,2 bilhões, um crescimento de 6,5% em relação a 2024, de acordo com estimativas da Confederação Nacional do Comércio (CNC). O Dia das Mães segue como a segunda data mais relevante do calendário varejista, atrás somente do Natal.

0 Rio Grande no ranking Absolar

O Rio Grande do Sul ocupa a quarta posição do ranking estadual da Absolar, tendo figurado na terceira posição ao longo dos últimos cinco anos. O Estado possui mais de 352 mil conexões operacionais, espalhadas por 497 municípios, ou 100% dos 497 municípios da região. Atualmente, são mais de 471 mil consumidores de energia elétrica que já contam com redução na conta de luz, maior autonomia e confiabilidade elétrica. Desde 2012, a geração própria de energia solar já proporcionou ao Rio Grande do Sul a atração de R$ 16,9 bilhões em investimentos, geração de mais de 99 mil empregos e a arrecadação de R$ 5,1 bilhões aos cofres públicos.