O registro de cães e gatos

O registro gratuito e voluntário de cães e gatos, chamado de RG para pets, lançado recentemente pelo governo, é mais um passo na criação de direitos para os animais de estimação. A avaliação é do advogado Renan De Quintal, sócio do Escritório Batistute Advogados. De acordo com ele, somam-se a isso outros direitos conquistados, como a licença remunerada para pais de pets adotados, além da possibilidade de enterrar cães e gatos junto com seus tutores em cemitérios humanos. "Há um movimento cada vez maior de tornar os pets mais próximos dos seres humanos. Sabemos que cães e gatos fazem parte da nossa rotina, da nossa vida e são verdadeiros membros da família", afirma o advogado.

O LegadoCoop 2025

Está chegando a hora do maior encontro sobre gestão, inovação e cooperativismo do Brasil. O LegadoCoop 2025 ocorre nos dias 15 e 16 de maio, em Nova Petrópolis, Capital Nacional do Cooperativismo. O evento inédito reunirá os maiores players do segmento no Berço do Cooperativismo de Crédito na América Latina, na Linha Imperial. A venda de ingressos está no 3º lote, até 10 de maio, pelo www.legadocoop.com.br. Parceiros da Casa Cooperativa podem adquirir o ingresso no site do evento usando o cupom de desconto Legadocoop30.

O recorde na aviação

No mês de março passado, 10,2 milhões de pessoas utilizaram a aviação comercial em viagens nacionais e internacionais, um salto de 8% em relação a igual período do ano passado. O resultado - apontado como recorde - foi divulgado pelo Ministério de Portos e Aeroportos, como parte do Relatório de Demanda e Oferta, apresentado pela Anac. No mercado doméstico, o aumento foi de 6% na movimentação e 7,9 milhões de viajantes e no mercado internacional, 15,5%, e 2,3 milhões de passageiros.

Loucos por Coxinha

Com a retomada do apetite por modelos de negócios mais acessíveis, práticos e conectados à cultura popular, o setor de food service voltou a ocupar lugar de destaque nas escolhas de quem deseja empreender. Dados recentes da Associação Brasileira de Franchising (ABF) mostram que o segmento de Alimentação — Food Service cresceu 13,5% em 2024 e segue em expansão, especialmente entre micro franquias e marcas que oferecem produtos com grande aceitação do público, o caso da Loucos por Coxinha. A rede, que tem conquistado paladares pelo Brasil acaba de anunciar sua entrada no mercado paulista.

Recuperação em Taquari

A Defesa Civil Nacional autorizou, na sexta-feira, o repasse de R$ 693 mil para ações de recuperação na cidade gaúcha de Taquari. Ações de recuperação são as voltadas à reconstrução e ao restabelecimento de serviços essenciais, infraestrutura e condições mínimas de vida em áreas afetadas por desastres. Os recursos da Defesa Civil podem ser empregados naquele primeiro momento em que acontece o desastre para fazer assistência humanitária.

Crescimento de apostas online

O novo estudo "CNPJs do Brasil", divulgado pela BigDataCorp, revelou um crescimento expressivo no setor de apostas online no Brasil. De acordo com o levantamento, o número de empresas com CNAE de jogos de azar online saltou de cerca de 840 no final de 2022 para mais de 2100 no final de 2024 — um aumento de 153%. A projeção para 2025 é superior a 1200 novos CNPJs no segmento, o que representa um avanço de 61,52% em relação ao ano anterior. Outro destaque do estudo é a distribuição geográfica dessas empresas. Embora as regiões Norte e Nordeste representem apenas 19,47% do total de CNPJs do país, elas concentram 37,34% das empresas de apostas online.