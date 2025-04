A desaceleração da economia

A economia brasileira aponta sinais de desaceleração desde o fim de 2024. É o que revela o Informe Conjuntural do 1º trimestre, divulgado na quinta-feira pela CNI. De acordo com o levantamento, apesar de o PIB do País ter aumentado 0,2% no 4º trimestre do ano passado, houve um recuo frente aos trimestres anteriores. E verificada uma redução de 2,4% para 2,3% na projeção de crescimento do PIB em 2025. Esse seria o menor crescimento da economia do Brasil nos últimos cinco anos.

Emergência por estiagem

Quase um ano após as fortes chuvas e enchentes que devastaram o RS, o Estado volta a enfrentar os efeitos extremos das mudanças climáticas. Desta vez, foi a falta de chuva. Já são 201 municípios com reconhecimento federal de situação de emergência por estiagem e seca e 61 em análise. O levantamento é do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. O ministro Waldez Góes reafirma o compromisso do governo federal com a população gaúcha.

Oito instituições de Portugal

Atenta à diretriz institucional de fortalecer a internacionalização, a Universidade de Caxias do Sul recebeu na última quinta-feira a visita de uma comitiva composta por reitores e vice-reitores de institutos politécnicos de Portugal. O consórcio lusitano se chama Erasmuscentro e conta com oito instituições de ensino.

Itaipu portal mais moderno

A Itaipu Binacional lançou na sexta-feira seu novo portal na internet. O site, mais moderno, responsivo e com visual renovado, foi pensado para oferecer uma experiência de navegação mais intuitiva e facilitar o acesso às informações da maior geradora de energia limpa e renovável do planeta. A novidade contempla três versões: uma em português, para a margem brasileira, uma em espanhol, para a margem paraguaia, e uma em inglês, no formato de landing page.

Camicado patrocina mostra

A Camicado, marca especializada em casa e decoração da Lojas Renner S.A., está presente em 85% dos ambientes da Mostra Elite Design, em Porto Alegre, com mais de 500 itens escolhidos por arquitetos e designers. Até 14 de junho, no icônico casarão da Avenida Dom Pedro II, 1010, a marca promove experiências como a Batalha dos Chefs e eventos exclusivos, reforçando sua relevância no home decor.

UniSenac no Expochurrasco

O UniSenac - Campus Porto Alegre marcou presença no sábado na edição 2025 do Expochurrasco, que foi realizado no Jockey Club do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. O evento reuniu atrações gastronômicas, culturais e de negócios, com entrada gratuita para parte da programação.

Trensurb completa 45 anos

Na sexta-feira, a Trensurb completou 45 anos de fundação. A empresa foi formalmente criada em assembleia geral de constituição realizada no dia 25 de abril de 1980, após autorização da Presidência da República por meio de decreto. O documento deu permissão à Rede Ferroviária Federal S.A para constituir então como sua subsidiária a Trensurb com a "finalidade de implantar e operar serviço de trens urbanos na Região Metropolitana de Porto Alegre".

Desconto de até 30% na rede Casa Hotéis

Referência em hospitalidade no Sul do Brasil, a coleção Casa Hotéis apresenta a campanha "Tempo de Viajar", que propõe uma jornada de autoconhecimento com condições exclusivas. São até 30% de desconto e parcelamento em 6x sem juros para reservas em seus quatro hotéis — Casa da Montanha, Petit, Wood Hotel (Gramado) e Parador (Cambará do Sul). As tarifas promocionais estarão disponíveis entre 30 de maio e 1º de junho para cadastrados.