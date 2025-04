Presente preferido das mães

Presentes e eventos comemorativos deverão marcar o Dia das Mães de 2025, é o que aponta a Pesquisa do Dia das Mães divulgada pela Fecomércio-RS. O presente mais frequente será Vestuário (40,5%), seguido por Perfumes e Cosméticos (26,0%) e Eletroeletrônicos/Eletrodomésticos (10,1%). E 70,1% das pessoas que darão presentes também pretendem participar de evento especial em comemoração à data. Desses, 80,7% planejam almoço ou jantar especial em casa e 13,7% almoço ou jantar fora. Realizada entre os dias 17 e 30 março de 2025, a apuração entrevistou 385 pessoas em Caxias do Sul, Ijuí, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Santa Cruz do Sul, Santa Maria e Uruguaiana.

Vendas da Páscoa 2025

As vendas no Varejo durante a Páscoa cresceram 6,4% em comparação com o feriado de 2024, conforme o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA). A análise compara as vendas realizadas entre os dias 14 e 20 de abril de 2025 com os dias 25 a 31 de março de 2024. É o melhor desempenho para a data desde 2019.

Preparação para o Enem

O bom desempenho no Enem é uma das portas de entrada para instituições de Ensino Superior como a Universidade de Caxias do Sul. Para apoiar os candidatos nos estudos, a UCS promove entre maio e setembro aulas preparatórias gratuitas à comunidade estudantil. Nos encontros ministrados por professores da Instituição serão revisados conteúdos que podem ser explorados na prova objetiva e na redação, com indicação de estratégias de estudo.

Novas resinas recicladas

A Braskem anunciou novo portfólio de resinas recicladas pós-consumo (PCR) da linha Wenew voltado ao setor de eletrodomésticos. Com seis grades de polipropileno reciclado, as resinas já são usadas por empresas como a Mondial, contribuindo para ganhos produtivos e metas de sustentabilidade. Desde 2020, a iniciativa já reciclou mais de 10 mil toneladas de resíduos — o equivalente a 130 milhões de embalagens — e evitou a emissão de 6.375 toneladas de CO2e.

Livraria Paisagem assume

A Livraria Paisagem está assumindo o espaço do Book Hall, localizado no segundo andar do Bourbon Shopping Country. A Paisagem, que já estava presente no local ao lado de outras editoras, passa a administrar 100% da operação, incluindo a papelaria localizada no mezanino. Também fica responsável pela agenda cultural do auditório, das sessões de autógrafos no átrio e pela gastronomia da loja. Com uma área superior a 2.200 m2, a operação tem um acervo com mais de 200 mil livros.

A maior feira calçadista

A BFSHOW concentrará todos os polos calçadistas brasileiros e atenderá a todos os segmentos de produtos. Para o evento, são esperadas mais de 350 marcas. A mostra acontece entre os dias 19 e 21 de maio, em São Paulo/SP. "A BFSHOW deve confirmar as nossas projeções de crescimento de cerca de 2% na produção de calçados ao longo de 2025", comenta o presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira.

A feira de vinhos South America

A Wine South America 2025 será realizada de 6 a 8 de maio, em Bento Gonçalves, reunindo mais de 430 marcas nacionais e internacionais. A feira terá rodadas, masterclasses, workshops e visitas a vinícolas da Serra Gaúcha. O evento deve atrair mais de 7 mil compradores de 21 estados brasileiros e 10 países, consolidando-se como uma das principais feiras de vinhos da América Latina. Estarão presentes vinícolas dos terroirs da Serra e Campanha Gaúcha, Serra do Sudeste, Campos de Cima da Serra, Serra Catarinense, Vales da Uva Goethe, Cerrado Goiano, Vale do São Francisco e Brasília.