Páscoa de recordes na Serra

O Casa da Montanha, referência em hospitalidade de alto padrão em Gramado, celebrou a melhor Páscoa dos últimos 3 anos em 2025, com resultados expressivos em ocupação e diária média. De sexta a segunda-feira, o hotel atingiu 87% de ocupação, chegando a 97% nos três dias principais — um salto de 20% em relação a 2024 e 15% acima dos números de 2022, até então o melhor desempenho no período pós-pandemia. A diária média também cresceu 6%, refletindo a valorização da experiência e a demanda consistente pelo destino.

Maior número de crianças

Outro destaque foi o aumento expressivo na presença de crianças hospedadas: um salto de 70% em relação a 2024, evidenciando a vocação familiar do hotel Casa da Montanha e o apelo das programações temáticas para o público infantil, cada vez mais relevante nas decisões de viagem.

O sentido do Dia das Mães

Mais do que uma data no calendário, o Dia das Mães é uma oportunidade especial para celebrar o amor incondicional, a dedicação silenciosa e a força única que só uma mãe tem. É tempo de relembrar momentos marcantes, agradecer por cada gesto de cuidado e expressar, com palavras e atitudes, o quanto ela é insubstituível. Seja com um cartão, um almoço especial ou um presente cheio de significado, essa é a ocasião perfeita para homenagear quem sempre esteve por perto. Pensando nisso a Livraria Leitura preparou com a Editora Sextante uma seleção exclusiva de livros com descontos de até 70%, válida até o fim de maio.

Pessoa idosa trabalhadora

Com o tema "Direitos humanos, envelhecimento e enfrentamento ao idadismo", o Ministério Público do Trabalho (MPT) vai promover, no dia 29 de abril, às 14h, a 2ª Conferência sobre Pessoa Idosa Trabalhadora. O evento é virtual e será transmitido pelo canal TVMPT no Youtube. A conferência vai reunir especialistas em dois painéis que vão discutir assuntos como a importância das políticas públicas de atenção à pessoa idosa e a legislação sobre o tema.

Fiat Cronos virá renovado

Por todas suas características técnicas, versatilidade e design, desde seu lançamento, o Fiat Cronos caiu no gosto dos consumidores, consolidando-se como o mais vendido na América do Sul em seu segmento desde 2023. Em sua linha 2026, o Cronos chega renovado, com um design totalmente novo e moderno, com linhas muito mais precisas e que comunicam toda a sofisticação do modelo. Todas as versões recebem a nova grade trabalhada com blocos tridimensionais distribuídos horizontalmente, que conecta os faróis e dá maior percepção de largura ao frontal, além de dar mais elegância ao modelo.

Comércio atacadista gaúcho

O futuro do comércio atacadista gaúcho e brasileiro será debatido no 1º Fórum Atacadista RS em 4 de setembro deste ano, em Porto Alegre, numa promoção dos Sindicatos do Comércio Atacadista de Porto Alegre e do Estado do Rio Grande do Sul.

Fundo de Participação dos Municípios

No primeiro trimestre de 2025, as prefeituras brasileiras partilharam R$ 45,9 bilhões de valores referentes ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM). A quantia corresponde aos repasses feitos nos três decêndios dos meses de janeiro, fevereiro e março. O montante registrado neste período é 7,2% maior do que o verificado nos três primeiros meses do ano passado. No primeiro trimestre de 2024, os municípios partilharam R$ 42,8 bilhões. Segundo o especialista em orçamento público, Cesar Lima, esse cenário mostra que 2025 aparenta ser um ano melhor em termos de arrecadação do que foi 2024.