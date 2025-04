Economia de R$ 962 milhões

Auditorias do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) geraram uma economia estimada em R$ 962.194.094,20 aos cofres públicos nos últimos 24 meses. De abril de 2023 a março de 2025, foram 717 benefícios de auditoria com impacto financeiro e 617 benefícios qualitativos, que representam melhorias em diversos setores e atividades da administração pública. Deste montante, R$ 347 milhões são resultantes da correção de irregularidades e impropriedades; R$ 441 milhões da redução de preço máximo em processo licitatório; R$ 146 milhões do incremento da economia, eficiência, eficácia ou efetividade em órgão, entidade ou programa, e R$ 27 milhões da melhoria de metodologias de estimativas de custos ou redução de preços em tabelas oficiais.

Entregas da CPFL Energia

A CPFL Energia fará duas importantes entregas no dia 24 deste mês para o Rio Grande do Sul: a revitalização da Subestação Cidade Industrial, em Canoas, que beneficiará 460 mil clientes, e o anúncio de R$ 65 milhões em Projetos de Eficiência Energética da RGE, sua Distribuidora no Estado.

Auxiliadora Predial

A Auxiliadora Predial prepara um encontro exclusivo de líderes e franqueados, o Auxi Summit, para os dias 23 e 24 de abril em Porto Alegre. Ele reunirá 200 pessoas e promete ser um marco importante para o setor imobiliário gaúcho. E terá a presença de especialistas renomados do segmento no Brasil, que debaterão sobre as principais tendências e tecnologias que revolucionam o mercado. Em destaque, a palestra de Rodrigo Werneck, CEO do Imobi Report e do Cupola Summit.

Batalha Senac de Barbeiros

No dia 27 de abril, das 10h às 16h, o Senac Viamão promove a Batalha Senac de Barbeiros, em parceria com o Sindilojas, o Sesc Viamão, Sinca RS e empresários do setor. Será no Complexo Tarumã e tem como objetivo valorizar a área da Beleza e Bem-Estar, divulgar a cultura do corte da barba e do desenho com navalha, além de apresentar os principais profissionais da cidade. A programação inclui um concurso que busca integrar os barbeiros da região.

Imóveis de elevado padrão

O mercado imobiliário de alto padrão no Brasil teve um desempenho histórico em 2024. Segundo estudo da Brain Inteligência Estratégica, o segmento registrou crescimento de 33,5% em unidades vendidas e um VGV de R$ 38 bilhões - alta de 46,1% em relação a 2023. Capitais do Nordeste surpreenderam com o maior crescimento em lançamentos; o Sudeste manteve sua posição como principal locomotiva, puxado por São Paulo e a retomada vigorosa do Rio de Janeiro.

Joias e Pedras Preciosas

A gaúcha Vibra Foods, uma das maiores empresas de avicultura do Brasil, será novamente patrocinadora da Exposol em 2025, maior feira no segmento de joias e pedras preciosas da América Latina, que ocorre de 1º a 4 de maio, em Soledade. A ação busca reforçar o vínculo da multinacional com o município, onde mantém uma moderna operação que inclui frigorífico, fábrica de ração e incubatório, este último, inaugurado no final do último ano, com investimento de R$ 70 milhões.

Dia do Livro no Food Hall Country

No Dia do Livro, 23 de abril, às 19h, o Food Hall Country promove um talk gratuito com a escritora e terapeuta holística Jussara Mello. Com o tema "Sentir, ler, viver: Literatura e Saúde Mental em Conexão", o encontro — em parceria com a Livraria Paisagem — propõe uma conversa sobre leitura, bem-estar e autoconhecimento. Jussara também apresenta seu novo livro, "Um Caminho para a Plenitude", fruto de sua trajetória literária e atuação na área humanística. A entrada é gratuita.