Água saborizada Sarandi

A Fonte Sarandi, referência em qualidade e inovação no segmento de bebidas, apresenta ao mercado sua nova linha de Águas Saborizadas com Gás. Desenvolvidas com base em pesquisas aprofundadas sobre preferências dos consumidores, as novas bebidas chegam em embalagens de 350ml nos sabores Maçã Verde, Morango, Limão e Hortelã e Limão, Canela e Gengibre e já são encontradas no Asun Supermercados, Stock Center e Carrefour. Com zero açúcar, zero glúten e sem adição de conservantes, a novidade traz um toque especial de sabor, mantendo a leveza e a refrescância, essenciais para a hidratação do corpo.

Caça ao Ovo Dourado

O Grupo Asun está com a campanha "Caça ao Ovo Dourado", que promove uma experiência interativa para os clientes. Para participar, basta estar cadastrado no Clube Asun e escanear o QR Code dos ovos dourados escondidos nas lojas. A ação, que vai até o dia 20 deste mês, oferece ofertas exclusivas, brindes diários e incentiva o engajamento dos consumidores. Segundo o Asun, a campanha busca estreitar o relacionamento com o público, combinando interação e vantagens especiais.

Ar-condicionado líder

Líder mundial na fabricação de ar-condicionado, presente em mais de 190 países, e líder em vendas nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, a Gree Eletric Appliances - "gigante chinesa do ar-condicionado" - conquistou novamente o selo Euromonitor International Limited, que anualmente classifica as principais marcas em diversos segmentos do mercado. No Brasil desde 2018, a Gree já detém em torno de 20% de participação no mercado nacional e continua a expandir sua presença no Sul e no Sudeste.

A qualidade Exatron

Por mais um ano, a fabricante de produtos elétricos e eletrônicos Exatron, com sede no Parque Canoas de Inovação, foi destaque no Prêmio Qualidade 2025, promovido pela revista Eletricidade Moderna. A empresa conquistou o primeiro lugar nos segmentos de relés fotoelétricos e de sensores de presença. A tradicional pesquisa registra a imagem das marcas do setor brasileiro junto aos profissionais de eletricidade desde 1978.

Relações trabalhistas

Em maio começa a vigorar a atualização da Norma Regulamentadora nº 1, do Ministério do Trabalho, forçando a revisão das práticas que resultam em sobrecarga emocional dos trabalhadores. Para Leandro Lages, especialista em psicologia transpessoal, será fundamental as empresas rediscutirem os modelos das relações trabalhistas, pois apenas investir em programas ou treinamentos não impedirá que o ciclo de insatisfação dos colaboradores se perpetue.

Tributária na prática

Na segunda edição do ano, que acontecerá no dia 22 de abril, o Fecomércio-RS Debate vai trazer o tema "Reforma Tributária - transição na prática". O evento contará com a participação do ex-presidente do Sescon-RS, Flávio Ribeiro; do subsecretário da Receita Estadual, Ricardo Neves; e do auditor-fiscal da Receita Federal Marcos Flores. Os convidados vão dialogar sobre o processo de implantação do novo regime tributário, os resultados e efeitos práticos a curto e longo prazo.

Proteção inédita a caminhoneiros

Com mais de 3 mil mortes por ano, caminhoneiros ganham proteção inédita. A Iriom, empresa de tecnologia que concentra em seu aplicativo uma série de serviços voltados para profissionais de transporte rodoviário, lançou o "Iriom Guardião". Trata-se de um produto multisserviço que agrega, em um único plano, cobertura por morte ou invalidez, consultas médicas online ilimitadas (24h por dia), assistência funeral e crédito emergencial.