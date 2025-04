Gerdau reforma 13 escolas

A Gerdau, maior empresa brasileira produtora de aço, finalizou as reformas de 13 escolas municipais e estaduais no Rio Grande do Sul, nos municípios de Charqueadas e Sapucaia do Sul, onde a companhia conta com unidades de produção do aço, e São Jerônimo, como parte de suas iniciativas para a reconstrução do Estado, reafirmando seu compromisso com a educação e com as comunidades impactadas pelas enchentes de 2024. O investimento superior a R$ 6 milhões, nas escolas da região afetadas pelas enchentes de maio de 2024, incluiu reformas para recuperar a infraestrutura local, beneficiando diretamente 6.840 alunos em três municípios.

O agronegócio em pauta

O Andrade Maia Advogados, em parceria com a Associação das Empresas Cerealistas do Brasil, promoverá a 3ª edição do Fórum AM Agro Acebra. A série de encontros online e gratuitos, marcados para os dias 22 de abril, 20 de maio e 10 de junho, abordarão recuperação judicial do produtor rural, sub-rogação do Funrural e oportunidades com Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs). Inscrições pelo link: forms.office.com/r/CabPLZdxJQ.

Snooker Tigre dois anos

Mesmo sem ter conseguido comemorar o primeiro aniversário devido às enchentes que atingiram Porto Alegre em 2024, o PubSnooker Tigre chega ao segundo ano de funcionamento consolidado como um dos espaços mais emblemáticos da cidade. Localizado no Edifício Casas Tigre, na esquina das avenidas Ipiranga e Azenha, o pub superou os desafios do último ano e inicia 2025 com novidades, como o lançamento de um novo cardápio, com foco na experiência do público.

Bom Princípio no Panamá

A Bom Princípio Alimentos segue expandindo sua presença no mercado internacional e acaba de iniciar a comercialização de seus produtos no Panamá. A entrada no mercado panamenho, somada à prospecção de novos parceiros comerciais na América Central, reforça a estratégia de crescimento internacional da empresa. A expectativa é de que as exportações registrem um crescimento de 20% até o final de 2025.

Venda de pescado na Semana Santa

A Emater/RS, em parceria com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural (SDR), divulgou ontem a estimativa de comercialização de pescado para a Semana Santa de 2025 no Rio Grande do Sul. De acordo com o levantamento, a expectativa é que mais de 2,5 mil toneladas de pescado sejam comercializadas em todo o Estado, movimentando aproximadamente R$ 62,1 milhões.

A construção industrializada

A construção civil industrializada é conhecida por suas inovações e eficiência, porém se depara com um grande desafio: encontrar mão de obra qualificada suficiente para atender às demandas. Apesar das muitas vantagens, como menor tempo de execução, melhor controle de qualidade e diminuição do desperdício, o setor luta para atrair mão de obra qualificada para viabilizar seu crescimento.

Uma imersão gratuita em vendas

A PipeRun, salestech gaúcha que produz sistemas de gestão de vendas e atendimento para pequenas e médias empresas brasileiras, realiza nos dias 15,16 e 17 deste mês, a Semana das Vendas Recorrentes. A imersão reunirá mais de 20 especialistas de grandes empresas para um conteúdo 100% gratuito e prático sobre vendas. Entre os temas abordados estão estratégias para construir uma operação comercial escalável, com previsibilidade de receita e técnicas comprovadas para aumentar as vendas recorrentes. As inscrições ainda estão abertas e o evento já conta com mais de 3 mil participantes confirmados.