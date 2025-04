Almoço de Páscoa no Rancho

Neste domingo de Páscoa, o Rancho Tabacaray - templo da cultura e da gastronomia gaúcha, localizado na Zona Sul de Porto Alegre - convida o público para um almoço com Fogo de Chão, música ao vivo e um espaço kids cheio de atividades em meio à natureza. A trilha sonora fica por conta do cantor e compositor André Teixeira, natural de São Gabriel/RS, que traz toda a sensibilidade da música regional para embalar o clima festivo. O evento acontece das 11h às 16h, e os ingressos estão disponíveis no Sympla, com gastronomia inclusa. As bebidas serão comercializadas à parte.

Embarques calçadistas

Com o objetivo de incrementar e qualificar as exportações de calçados, o Brazilian Footwear, programa de apoio aos embarques internacionais do setor mantido pela Abicalçados em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), escolheu os mercados-alvo para as ações 2026/2027. Foram selecionados os mercados prioritários dos Estados Unidos, Colômbia, Chile, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido e Japão. Já como mercados secundários foram eleitos Arábia Saudita e África do Sul.

No Palácio do Comércio

O Palácio do Comércio, no Centro Histórico de Porto Alegre, ganha nova energia com a chegada do Espaço Demetra. No sétimo andar, o restaurante une hospitalidade, sofisticação e foco em ingredientes gaúchos, com buffet executivo de segunda a sexta. A operação também atende eventos da Federasul e da Associação Comercial. Em breve, lançará cafeteria e espaço para drinks no terraço, com vista para o pôr do sol do Guaíba.

Do Estado para o mundo

A sociedade Moraes Vasques Advogados, com sede em Porto Alegre, desde o início foi concebida para ser um escritório de atuação global. Capitaneada pelos sócios André Vasques, Viviane Vasques e Guilherme Moraes, o escritório completou seis meses de atuação em abril. Além da capital gaúcha, possui operações em São Paulo, Brasília e atende clientes de países como Portugal, Líbano e Austrália.

Boas práticas da Justiça

A convite da OEA, o presidente da Associação do Ministério Público- RS, Fernando Andrade Alves, está em Washington, nos EUA, até hoje, para participar do IV Fórum de Boas Práticas do Sistema de Justiça Brasileiro. Ele irá palestrar ao lado do procurador-geral da República, Paulo Gonet, em evento que busca fortalecer a integração do sistema de Justiça do Brasil com países da América Latina.

A retração no varejo

As vendas do comércio brasileiro voltaram a apresentar resultados negativos em março, com uma retração de 1,6%, conforme o Índice do Varejo Stone (IVS). Em relação ao mesmo período do ano anterior, a queda foi de 1,8%. O estudo, que acompanha mensalmente a movimentação do varejo no País, é uma iniciativa da Stone, principal parceira do empreendedor brasileiro.

A ansiedade em idosos

A imagem de uma velhice tranquila, de descanso e sossego, está cada vez mais distante da realidade de muitos idosos brasileiros. Segundo a psicóloga Geraldine Alves dos Santos, doutora em Psicologia e coordenadora do Centro Interdisciplinar de Pesquisas em Gerontologia da Feevale, os casos de ansiedade entre pessoas com mais de 60 anos têm crescido, um sofrimento que muitas vezes passa despercebido pelas pessoas mais próximas.

Os sabores do mar no Pobre Juan

Conhecido pelo domínio das carnes, o restaurante Pobre Juan, no BarraShoppingSul, também tem opções para os sabores do mar nesta Páscoa. Entre os pratos, o Pescado e os Camarões na Brasa e Salmão Missô. A casa ainda oferece como acompanhamentos o Risoto de Limão Siciliano e o Risoto al Nero di Seppia, feito com tinta de lula.