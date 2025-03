TAP brinda com Miolo

A comemoração será no dia 1º de abril, mas não é mentira. Muito pelo contrário. A TAP, que sempre ofereceu aos passageiros do voo Lisboa-Porto Alegre exclusivamente rótulos portugueses, abre uma exceção para celebrar a retomada do trecho. As taças dos viajantes terão Miolo Cuvée Brut, um espumante com Denominação de Origem Vale dos Vinhedos (DOVV), elaborado com uvas Chardonnay, cultivadas nos vinhedos da Vinícola Miolo. Ao pousar na capital gaúcha, parte dos passageiros seguirá em uma programação a diversos destinos turísticos do Rio Grande do Sul. E, claro, o Vale dos Vinhedos, é parada obrigatória para um grupo de jornalistas portugueses.

Uma retomada estratégica

A retomada da rota aérea ocorre em um momento estratégico para o turismo gaúcho, especialmente após a reabertura do Aeroporto Internacional Salgado Filho, que ficou fechado por meses devido aos alagamentos de maio de 2024. Com essa retomada, a expectativa é que o turismo entre Brasil e Portugal ganhe ainda mais força, estimulando o crescimento econômico e promovendo a cultura e belezas do Rio Grande do Sul para o mercado europeu.

Destino turístico inteligente

A Administração Municipal de Gramado recebeu, por meio da Secretaria de Turismo, uma premiação internacional na noite da quarta-feira passada (19) durante a programação da Feira Internacional de Destinos inteligentes (FIDI), que está sendo realizada em Bonito (MG). Gramado foi a grande vencedora do Prêmio Íbero-Americano de Destino Inteligente (DTI) 2025 na categoria Governança.

O dia da Síndrome de Down

Dia 21 de março é celebrado o Dia Internacional da Síndrome de Down, um dia para refletir sobre os desafios enfrentados por essas pessoas. A falta de acesso a oportunidades de emprego e a discriminação são realidades que limitam seu desenvolvimento. Com o objetivo de tornar o mercado de trabalho mais inclusivo, a Arcos Dorados e a marca McDonald 's se destacam na contratação de pessoas com deficiência.

População vegana reduzida

Uma pesquisa lançada em março de 2025, realizada pelo Instituto Datafolha, a pedido da Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB), aponta que 7% da população brasileira concorda totalmente ou em parte com a afirmação de que é vegana. O levantamento foi realizado entre os dias 9 e 11 de dezembro de 2024. Além disso, o estudo revela que 22% dos entrevistados afirmam já ter tentado parar de comer carne em algum momento.

Descarbonização de edifícios

Os principais especialistas do segmento de construção sustentável do Brasil estiveram reunidos em Balneário Camboriú, litoral norte de Santa Catarina, nesta quinta- feira (20), no 3º Seminário de Descarbonização de Edifícios, promovido pelo ASHRAE South Brazil Chapter. Ele teve o patrocínio da FG Empreendimentos, reforçando seu compromisso com práticas ambientais responsáveis e com a evolução do setor.

O tema do Fórum da Liberdade

Em um mundo polarizado, conflituoso, repleto de desinformação e disputas sobre quem é o dono da verdade, o Fórum da Liberdade 2025 centra seu foco na busca do indivíduo para romper esse círculo vicioso e realizar suas próprias escolhas. Por isso, "Coragem para Escolher" é o tema do Fórum da Liberdade, que ocorrerá em 3 e 4 de abril na Pucrs de Porto Alegre. O Fórum da Liberdade é uma conferência sobre economia e política, organizada pelo Instituto de Estudos Empresariais. Ele se realiza anualmente desde 1988, já tendo contado com a presença de cinco ganhadores do Prêmio Nobel de Economia e nove chefes de Estado, entre outros.