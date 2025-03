Turismo do sono em Gramado

O Wood Hotel acaba de colocar o Brasil no mapa do turismo do sono, uma tendência global que ganhou força após a pandemia. Mais do que uma cama confortável, a hospedagem criou - em parceria com a CiaDoSono - um verdadeiro ritual do sono, combinando design, tecnologia e sofisticação. Um dos destaques é a Dream Box, uma caixa de madeira que oferece 5 mini travesseiros diferentes para que o hóspede escolha aquele que mais se adapta ao seu perfil. O protocolo se completa com um serviço de boa noite cheio de mimos e surpresas preparadas pela equipe do hotel, incluindo iluminação suave e música relaxante. O serviço está disponível para todos os hóspedes sem custo adicional.

Mais de 40 vagas para estágio

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo público de estágio para a prefeitura de Gramado com mais de 40 vagas destinadas a alunos de nível médio e superior. A bolsa-auxílio varia entre R$ 612,42 e R$ 1.266,93, conforme o grau de escolaridade e a carga horária. As inscrições irão até 31 de março só pelo site, www.cieers.org.br. A seleção terá duas etapas. A primeira - com provas objetivas online aplicadas pelo CIEE/RS e a segunda - análise de currículos ou entrevistas.

Negociação da taxação com EUA

O governo brasileiro iniciou negociações com os Estados Unidos para reverter a taxação de 25% sobre o aço e o alumínio exportados pelo Brasil. A medida pode gerar impactos bilionários no setor siderúrgico e afetar toda a cadeia produtiva. Especialistas alertam que essa taxação pode comprometer a competitividade da indústria nacional, resultando na redução das exportações, queda na produção e possíveis demissões.

Iesa bate recorde na Expodireto

Pelo décimo ano, o Grupo Iesa esteve presente na Expodireto Cotrijal 2025. Com um estande de 600m2, a empresa mais do que duplicou o número de vendas em relação a 2022. Naquele ano foram comercializados 53 carros. Já, nesta edição da feira, foram vendidos 120 veículos, com um ticket médio de R$ 270 mil cada carro, um recorde para os cinco dias de feira.

Novo quiosque de Balas Fini

O terceiro andar do Prataviera Shopping, em Caxias do Sul, passa a contar com um quiosque que oferece balas nacionais e importadas da marca Fini a partir desta semana. Essa é a quarta unidade da franquia sob comando da empreendedora Ana Teresa Colombo. O quiosque conta com mais de 90 baleiros, sendo 80% das balas importadas diretamente da Espanha. O espaço atende no mesmo horário de funcionamento do shopping, de segunda a sábado, das 9h às 20h.

5ª edição do Vinho no Vila Flores

Nos dias 5 e 6 de abril, Porto Alegre recebe a 5ª edição do Vinho no Vila Flores, evento que celebra os vinhos naturais, autorais e ancestrais. Com mais de 200 rótulos e 26 produtores, a curadoria destaca a diversidade do terroir gaúcho. Os ingressos já estão à venda no Sympla, com valores a partir de R$ 160, incluindo degustação e uma taça exclusiva. A feira é realizada pelo Vila Flores e Monte Vinhos de Autor.

A maior feira ambiental do Sul do País

Na contagem regressiva dos dois meses de seu início, a Fiema Brasil confirma seu prestígio como a maior feira ambiental do Sul do País. A Fundação Proamb, organizadora do evento, alcançou 80% de comercialização dos espaços previstos no Parque de Eventos, em Bento Gonçalves, para o encontro bienal. De 20 a 22 de maio, o Pavilhão E da estrutura será ocupado por mais de 100 marcas com as últimas soluções para o desenvolvimento sustentável de empresas de todos os segmentos produtivos.