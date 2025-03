População ítalo-descendente

A população do Rio Grande do Sul é 40% ítalo-descendente e a grande maioria reside na Serra Gaúcha. Esta íntima relação com a cultura italiana faz parte da formação do povo gaúcho, que carrega em sua história a vocação do trabalho herdado dos imigrantes italianos que aqui chegaram, em 1875, e que foi preservado de geração em geração. O resultado é uma economia forte e diversificada, com profunda relação com o mundo da uva e do vinho, que hoje mantém mais de 15 mil famílias no Estado. O jeito de falar, o sabor da comida típica, a simplicidade das casas, a dedicação no campo, a fé que une famílias e a alegria dos encontros sempre regados a um bom vinho - eis seu perfil.

Os 150 anos da imigração

Tudo isso ganha destaque este ano com as comemorações dos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Com muitos motivos para celebrar a data, a Nova Aliança Vinícola Cooperativa, que nasceu da união de cinco cooperativas de famílias de origem italiana, é parceira oficial do Consulado-Geral da Itália em Porto Alegre e estará presente em todos os eventos culturais que fazem parte da programação.

O varejo registra queda

Após sinais iniciais de recuperação em janeiro, as vendas do comércio brasileiro apresentaram resultados negativos em fevereiro, com uma retração de 0,9%, conforme o Índice do Varejo Stone (IVS). Em relação ao mesmo período do ano anterior, o cenário seguiu na mesma linha, com queda de 1%. O estudo que acompanha mensalmente a movimentação do varejo no País é uma iniciativa da Stone, principal parceira do empreendedor brasileiro.

Saúde bucal de crianças

A MG&C Odontologia e Saúde inaugura na Zona Sul de Porto Alegre com um diferencial importante: atendimento especializado para crianças com necessidades especiais (PNE). A clínica, liderada pela cirurgiã-dentista Cristiane Goulart, oferece um ambiente acolhedor, profissionais capacitados em odontopediatria e estrutura adaptada. Além disso, tem um bloco cirúrgico e raio X panorâmico para implantes dentários, procedimento realizado em 800 mil pessoas por ano no País.

Planos odontológicos RS

O setor de planos exclusivamente odontológicos no Rio Grande do Sul registrou um aumento significativo em 2024, com a adesão de 71.935 novos beneficiários. Segundo dados divulgados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) em 6 de março, o número total de usuários em janeiro no estado chegou a 1.088.860 aumento de 7,07%.

As exportações de ovos

As exportações brasileiras de ovos (incluindo produtos in natura e processados) aumentaram 57,5% em fevereiro, informa a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). Ao todo, foram embarcadas 2.527 toneladas no segundo mês deste ano, contra 1.604 no mesmo período do ano passado. Em receita, os embarques brasileiros de ovos totalizaram US$ 4,936 milhões, saldo 63,2% superior ao registrado no mesmo período do ano passado, com US$ 3,024 milhões.

Vagas de técnico em TI no Banrisul

O Banrisul lançou um edital de concurso público com 100 vagas para o cargo de Técnico em Tecnologia da Informação II. O salário inicial é de R$ 5.012,25, acrescido de gratificação no valor de R$ 835,37, cesta-alimentação de R$ 1.284,24, auxílio-refeição de

}R$ 1.110,12, participação nos lucros e resultados, possibilidade de ascensão na carreira, plano de saúde e odontológico, previdência privada, além de outros benefícios. As vagas são para trabalhar em Porto Alegre em jornada de 30 horas semanais, com possibilidade de trabalho parcialmente remoto para algumas áreas.