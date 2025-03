Uma loja dentro de outra

Já imaginou uma loja de roupas dentro de um supermercado, ou uma farmácia dentro de uma loja de conveniência? Essa é a proposta do conceito Store in Store, que surge entre as grandes tendências no varejo para 2025, oferecendo novas possibilidades de engajamento para as marcas, sem falar na experiência de compra mais conveniente para os consumidores. Em vez de investir em ponto de venda próprio, este modelo se insere no espaço de uma loja maior, aproveitando o fluxo de clientes que já o frequentam.

Linha de matriz orgânica

A Yara, líder mundial em nutrição de plantas, apresenta na Expodireto Cotrijal, que acontece em Não-Me-Toque até sexta, sua nova linha de fertilizantes de matriz orgânica: a YaraAmplix. Ela conta com uma combinação de nutrientes de alta qualidade com componentes de matriz orgânica como extratos de algas, substâncias húmicas, aminoácidos e vitaminas.

A moda na Serra Gaúcha

O Shopping Villagio Caxias apresenta Villagio Trends, evento que promete renovar a Moda na Serra Gaúcha, quando nos dias 26 e 27 deste mês as marcas mais renomadas do empreendimento desfilam em ambiente sofisticado e conceitual. Com uma estrutura que se inspira na arquitetura parisiense unida à atmosfera da noite caxiense, e uma estética com jogos de luzes, vídeos e telas. Villagio Trends tem o patrocínio da Volvo - Grupo Iesa.

O Bazar Criativo na Winge

A Floricultura Winge recebe neste domingo mais uma edição do Bazar Criativo, adiado no último final de semana em função da chuva. Ele reúne artesãos e artistas locais e acontece em meio à natureza do tradicional local da zona sul de Porto Alegre. Serão diversos expositores com técnicas variadas como macramê, costura, acessórios e itens de decoração. A entrada é livre.

O último final de semana

O último final de semana da 14ª Mostra Flores está cheio de atrações para toda a família no sábado e domingo. Compras, Feira Agroshow, agroindústrias, shows, gastronomia, palestras e muito mais integram a programação. Em seus dois primeiros finais de semana, a Mostra Flores levou mais de 13 mil visitantes ao Parque da Vindima Eloy Kunz.

O design italiano na Serra

Os designers italianos David Dolcini e Fabio Novembre serão os palestrantes do Italian Design Day 2025 no RS um evento realizado pelo Consulado-Geral da Itália em Porto Alegre e pelo Consulado Honorário Italiano em Caxias do Sul. Será às 14h do dia 17 deste mês, no UCS Teatro, em Caxias do Sul, e explora a temática "Desigualdades: o design para uma vida melhor".

Ovos da Páscoa de menor apelo

Apesar de o chocolate continuar como o principal símbolo da Páscoa, os tradicionais ovos já não têm o mesmo apelo entre os consumidores de Porto Alegre. É a revelação da nova pesquisa da CDL POA que ouviu 302 pessoas com intenção de compra para a data. Para 56,6% dos entrevistados, a compra de ovos de Páscoa diminuiu principalmente devido ao aumento dos preços.

Encontro exclusivo na Expodireto

O CEO da Sementes Com Vigor, Pedro Basso, esteve entre o seleto grupo de produtores convidados para um encontro exclusivo com Chuck Magro, CEO da Global Corteva. Apenas quatro sementeiros foram convidados para a ocasião, sendo dois do RS e dois do Brasil Central. O momento teve como foco debater as tecnologias da empresa, estreitar relações com o executivo e avaliar o impacto da biotecnologia no agronegócio. Basso destacou a importância do convite e a relevância de inovações tecnológicas para impulsionar a produtividade e sustentabilidade do setor.