Kur Hotel celebra 43 anos

O Kur Hotel de Gramado celebra neste mês 43 anos de história, reafirmando sua posição como referência nacional e internacional em saúde preventiva, longevidade e qualidade de vida. Para celebrar essa jornada, o Kurotel preparou uma programação exclusiva. Como parte das comemorações, entre os dias 10 e 31 de março, os clientes que adquirirem 7 diárias no Método Kur ganharão o adicional de 2 diárias, proporcionando uma imersão ainda mais completa em saúde, equilíbrio e renovação. Na noite do dia 27 de março, os clientes terão um jantar especial, que promete oferecer uma verdadeira experiência gastronômica memorável.

Dia do Consumidor global

Dia 15 de março se comemora o Dia do Consumidor e a origem por trás dessa data carrega uma importância muito significativa. Ela foi escolhida em razão do famoso discurso feito em 1962 pelo então presidente dos EUA, John Kennedy. Já no Brasil, a luta pelos direitos do consumidor resultou em uma das legislações mais avançadas à época: o Código de Defesa do Consumidor (CDC), em vigor desde março de 1991.

As exportações de calçados

Dados elaborados pela Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados) apontam que, nos primeiros dois meses do ano, as exportações do setor somaram 21 milhões de pares e US$ 174,23 milhões, altas tanto em volume ( 14,7%) quanto em receita gerada ( 2,7%) em relação a igual período do ano passado. No recorte de fevereiro, foram embarcados 9,6 milhões de pares por US$ 85,9 milhões, altas de 18,9% e de 8,9%, respectivamente, ante igual mês de 2024.

Dia Mundial do Riesling

No dia 13 de março, os enófilos celebram o Dia Mundial da Riesling, uma das uvas brancas mais renomadas do mundo. A Alemanha é o principal berço da Riesling, concentrando 40% da produção mundial. No entanto, a uva também é amplamente cultivada na França e na Áustria, além de ganhar cada vez mais espaço em países do Novo Mundo. Com elevada acidez e grande potencial aromático, essa variedade origina vinhos que vão dos mais secos aos mais doces.

Otimismo para a Páscoa

A indústria do chocolate e o varejo brasileiro estão muito otimistas com as vendas na Páscoa deste ano, que ocorre no dia 20 de abril. Mas ao mesmo tempo em que as prateleiras e gôndolas dos supermercados começam a receber os ovos de Páscoa e ampliar o estoque de chocolates, há a preocupação rotineira com as crescentes perdas, principalmente as originárias por furtos.

Loja de mercado autônomo

A Fast4you, referência nacional no segmento de mercados autônomos, inaugurou sua primeira loja de rua na Serra Gaúcha, entre Canela e Gramado. A nova unidade é um marco na história da empresa, que até então operava exclusivamente em condomínios residenciais, comerciais e corporativos na região. O espaço contará com autoatendimento 24 horas, aberto ao público, oferecendo praticidade e conveniência aos moradores e turistas da região.

Projeto muda a lei da herança

As questões sucessórias e patrimoniais estão sempre no centro do debate quando algum familiar morre e é preciso dividir suas propriedades, sejam bens imóveis ou móveis, desde terrenos, investimentos, empresa, casas e apartamentos, até carros e outras posses. O Projeto de Lei nº 4/2025, proposto pelo senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), ex-presidente do Senado, quer alterar algumas regras do Código Civil que interferem diretamente nas questões de herança, possibilitando, inclusive, que cônjuges e filhos que não tenham dado atenção aos pais sejam excluídos da divisão dos bens do falecido.