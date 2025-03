Economia em desaceleração

A avaliação positiva da Febraban sobre "a forte expansão do PIB dos últimos quatro anos acima da faixa de 3%", foi seguida pela chamada a atenção para o último trimestre de 2024, quando ele atingiu apenas 0,2%, indicando um cenário de alerta para 2025 e sugerindo que tinha começado a desoneração. Mas este não parece ser o ponto de vista da Secretaria da Estadual da Fazenda, que em nota apontou que "o desempenho da economia deve começar a desacelerar a partir do segundo semestre". E explicou por que: "Esta perda de ritmo da atividade econômica será influenciada por um cenário de juros altos. A Selic, a taxa básica da economia, está atualmente em 13,25% ao ano, conforme os dados do IBGE. Esse é o maior juro real do mundo".

No Plaza lideram as mulheres

A Rede Plaza de Hotéis, uma das principais redes hoteleiras do Brasil, realizou um levantamento interno que revelou que 54,28% do quadro de colaboradores da empresa é composto por mulheres, e elas ocupam 52,45% dos cargos de liderança nos hotéis administrados pela rede que conta com mais de 850 acomodações entre apartamentos e suítes em seis hotéis no País.

A revitalização do Macromix

O Macromix Atacado, da Av. João Corrêa, referência em São Leopoldo e arredores, passou por uma grande revitalização. A reinauguração será dia 13 de março. O ambiente modernizado, traz um mix de 12 mil produtos, com 150 colaboradores. Elói Zagonel, diretor de atacarejo da UnidaSul, destaca que, o Macromix Atacado de São Leopoldo oferece também um serviço de televendas, permitindo que comerciantes realizem pedidos de maneira rápida e segura.

Feira dos negócios turísticos

A 39ª Feira de Negócios Turísticos UGART acontece nos dias 28 e 29 deste mês março, sexta-feira e sábado, no Centro de Eventos do Barra Shopping Sul, em Porto Alegre. O trabalho dos fornecedores e parceiros das agências de turismo, a necessidade de se valorizar cada vez mais o trabalho dos profissionais, o impacto desse segmento na economia e a geração de emprego e renda que o setor promove ganham destaque na edição de 2025. Inscrições estão abertas.

A comemoração dos 55 anos

A Feira de Inovações SCV, que aconteceu recentemente em Muitos Capões (RS), não só apresentou inovações na agricultura como também marcou o início das comemorações dos 55 anos da Sementes Com Vigor. Com uma programação rica em palestras e exposições, o evento é, anualmente, uma oportunidade para produtores conhecerem tecnologias que desafiam os limites da agricultura moderna.

Reduzir o uso de herbicidas

Entre os destaques apresentados durante a Feira de Inovações SCV esteve a tecnologia revolucionária da Savefarm. A empresa gaúcha de pulverização seletiva promete reduzir o uso de herbicidas, aumentando a eficiência na produção agrícola. Pedro Basso, CEO da Sementes Com Vigor, ressaltou a importância do evento para discutir inovações sustentáveis que impulsionam o futuro da agricultura.

A sucessão familiar da Marca Olina

A marca Olina, do Laboratório Wesp, está passando por um momento crucial em sua trajetória: a sucessão familiar. Após mais de um século de história, a quarta geração da família Wesp assume o comando, trazendo novos ares e desafios para uma marca que se toRnou sinônimo de tradição no mercado farmacêutico brasileiro. A história da Olina é marcada por imigração, inovação e dedicação. Ela começou em 1911, quando o imigrante alemão João Wesp chegou ao Brasil e hoje a empresa se prepara para um novo capítulo.