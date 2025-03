Assim como o Wood adotou recentemente a faixa etária 14 em seu sistema de hospedagem, outro hotel da coleção Casa Hotéis em Gramado vem se destacando por abraçar uma tendência cada vez mais comum: receber viajantes que não abrem mão de trazer seus animais de estimação. Mas aqui há um diferencial que merece ser destacado: o Petit Casa da Montanha não apenas aceita pets, mas os recebe com o mesmo carinho e atenção dedicados aos seus hóspedes humanos. Independente do porte ou peso, cães e gatos podem aproveitar uma estadia especial, com comodidades.

Empreendedorismo feminino

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o Colégio Santa Inês, da Capital, promove a 3ª edição do Bazar do Empreendedorismo Feminino nesta sexta das 9h30min às 18h. O evento valoriza empreendedoras da comunidade escolar, reforçando o compromisso com a igualdade de gênero, alinhado ao objetivo de desenvolvimento sustentável número 5 (ONU). A iniciativa faz parte das ações em alusão à data e reforça o protagonismo feminino.

Loucos Por Coxinha cresce

A Loucos Por Coxinha, rede especializada em mini salgados, encerrou2024 com números expressivos e metas ambiciosas para 2025. Em um ano de conquistas e expansão, a rede registra um crescimento de 24% no faturamento, alcançando R$ 85,3 milhões, e um aumento de 50% no número de lojas, com a efetivação de 105 novos contratos e 20 inaugurações, totalizando presença em 11 estados e 43 cidades, encerrando o ano com 76 operações ativas e 29 em processo de inauguração.

Postos de trabalho no calçado

Dados elaborados pela Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados), com base nos números do Caged/RAIS, apontam que o setor gerou 3,88 mil postos de trabalho no primeiro mês do ano. Com isso, a indústria calçadista encerrou janeiro com 286 mil empregos diretos, número 1,3% superior ao registrado no mesmo mês de 2024. (leia mais na pg.6)

A Emater/RS na Expodireto

Pensando na resiliência do agricultor para enfrentar os desafios do campo, a Emater apresentará inovação e tecnologia na Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque, na próxima semana (10 a 14). Em seu espaço, a instituição apresentará 16 parcelas temáticas, com soluções voltadas à produção, lucratividade, geração de renda no campo e reconstrução do RS, visto os problemas enfrentados com a enchente de 2024. O gerente regional em Passo Fundo, Gustavo Bonotto, destaca que, em 2025, a Emater trará aos visitantes temas inovadores e fundamentais para a agricultura familiar e para o desenvolvimento rural.

Uma campanha de incentivo

Presente em todo o País, o GBOEX lançou a Campanha Desafio 2025, voltada para a valorização dos corretores de seguros parceiros para garantir novas oportunidades de crescimento e ampliar o número de vidas protegidas. Nesta edição, o número de premiações foi duplicado e os participantes cadastrados, ao se destacarem em vendas de pecúlio, de seguros e dos serviços de assistências, serão agraciados com uma viagem.

Nova marca de perfume masculino

Com uma combinação potente de força e frescor, Clash chega ao mercado como a nova marca de perfumaria masculina do Boticário. Com notas sofisticadas que modernizam o frescor, a fragrância, assinada pelo master perfumista Dominique Ropion, é anunciada com o conceito "da pressão nasce a força", conectando-se com o homem que não se intimida diante das adversidades e não teme enfrentar a pressão para emergir mais forte diante dos desafios. O atleta de alta performance, Gabriel Medina, é o embaixador da marca.