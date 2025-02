A receita do Carnaval 2025

O Carnaval é uma das datas mais esperadas pelos brasileiros, seja para quem gosta de folia, de descansar vendo séries e filmes, ou até mesmo para quem deseja viajar. Independente do perfil do público, o período é capaz de agradar a todos. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) estima que o Carnaval de 2025 movimente R$ 12,03 bilhões em receitas no País, um aumento real de 2,1% em relação ao mesmo período do ano passado. Os gastos dos turistas em bares e restaurantes deverão liderar as receitas do Carnaval, com projeção de R$ 5,4 bilhões, seguidos pelos serviços de transporte de passageiros (R$ 3,31 bilhões) e hospedagem (R$ 1,28 bilhão).

Abertura de empresas

Porto Alegre iniciou 2025 com forte aumento na abertura de empresas. Em janeiro, houve 5,2 mil registros de novos empreendimentos, 52% a mais do que no mesmo mês de 2024, com 3,4 mil licenciamentos. A Capital não fechava o mês com dados tão expressivos para janeiro desde 2021, quando foram abertas 3,5 mil novas empresas. Sobre dezembro do ano passado, o resultado é ainda maior: 93% de aumento (2,7 mil novas empresas). O levantamento é da Sala do Empreendedor do município. Cerca de 80% dos registros se referem a Microempreendedores Individuais (MEI), o que reflete a tendência de formalização e a facilidade que se tem hoje para abrir um negócio.

A direita moderada

O conservador Friedrich Merz, de direita moderada, vai assumir o governo alemão depois de seu partido CDU (União Democrata Cristã) vencer as eleições parlamentares deste domingo. Junto com os conservadores, a ultradireita foi a grande vitoriosa do pleito. Com uma campanha dominada por temas como imigração e crise econômica, o partido extremista AfD (Alternativa para a Alemanha) se firmou como a segunda maior força do parlamento, conquistando aproximadamente 25% das cadeiras.

Fim do Ensino Médio

Os participantes do Pé-de-Meia que concluíram o Ensino Médio em 2024 nas modalidades regular e Educação de Jovens e Adultos (EJA) poderão sacar até R$ 1.200 de suas contas do programa a partir de hoje. O Ministério da Educação (MEC) pagará a esses estudantes R$ 1.000 pela aprovação no 3º e 4º ano e mais R$ 200 referentes à participação no Enem. Para esse público, o saque total do valor é autorizado, mas o dinheiro também pode ser investido.

Moradias irregulares

O Brasil possui aproximadamente 40 milhões de domicílios urbanos sem a devida documentação. De acordo com dados do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, 60% das moradias no País apresentam alguma irregularidade. Nesse contexto, a due diligence imobiliária se torna um processo essencial para quem busca adquirir ou alugar um imóvel com garantia de segurança jurídica e evitar problemas futuros, que possam gerar prejuízos financeiros ou complicações jurídicas.

Construção em ritmo menor

A construção civil iniciou 2025 em ritmo menor. Conforme sondagem Indústria da Construção de janeiro, realizada pela CNI em parceria com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), o índice de atividade do setor caiu para 43,7 pontos, inferior aos 45,4 pontos registrados em dezembro e em janeiro do ano anterior. Por sua vez, a Utilização da Capacidade Operacional (UCO) ficou em 67%, representando uma queda de um ponto percentual em relação a janeiro de 2024, quando estava em 68%. Outro item de atenção é o Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI), que recuou 0,3 ponto em fevereiro, atingindo 49,3 pontos.