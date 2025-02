O mercado imobiliário brasileiro fechou 2024 com desempenho robusto. Segundo a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), os lançamentos aumentaram 18,6% em relação a 2023 e as vendas 20,9% na mesma comparação. Os dados integram a pesquisa Indicadores Imobiliários Nacionais do 4º Trimestre de 2024, realizada pela Câmara com a Brain Inteligência Estratégica. Foram lançados 383.483 apartamentos no ano nas 221 cidades analisadas (incluindo as 27 capitais e principais regiões metropolitanas) pela CBIC. E as vendas somaram 400.547 unidades, no mesmo período e amostragem. O Valor Geral de Lançamentos (VGL) cresceu 20,72% e o Valor Geral de Vendas (VGV), 22,45%.

Imposto sobre Transmissão

A possibilidade de elevação nas alíquotas do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doações levou a arrecadação com o tributo a crescer 13% acima da inflação em 2024, conforme a Folha de São Paulo. Advogado especialista em questões sucessórias e patrimoniais, Jossan Batistute, sócio fundador do Escritório Batistute Advogados, atribui essa explosão ao fato de muitas pessoas terem procurado um planejamento sucessório e patrimonial para fugir da possível elevação do imposto com a Reforma Tributária.

Canela no Legislativo do RS

Os 80 anos do Município de Canela serão homenageados na Assembleia Legislativa do RS em Porto Alegre, nesta quarta-feira. Será a partir das 13h e contará com a presença de diversas autoridades. Além do atual prefeito Gilberto Cezar, todos os chefes do Executivo e vices foram convidados para a ocasião que celebra a história de um dos principais destinos turísticos do Estado.

IA aumenta produtividade

O próximo Amcham SX será no dia 19 de março, das 13h às 18h, na Vinícola Luiz Argenta, em Flores da Cunha, com o tema "Como a Inteligência Artificial pode aumentar a produtividade da empresa". Realizado pela Câmara Americana de Comércio no RS (Amcham RS), o encontro ocorre anualmente na serra gaúcha. O primeiro palestrante confirmado é Peter Kronstrøm, fundador do Instituto Horizontes.

Preparando reunião Brics

Já começaram as reuniões preparatórias do Brics, que irá se encontrar em julho próximo no Rio de Janeiro, hoje formado por 11 países sob o comando da ex-presidente brasileira Dilma Rousseff. O Serpro, empresa de inteligência e tecnologia do governo federal, é parceiro em mais esse grande projeto internacional do Brasil. A estatal repete a parceria com o Itamaraty e é responsável pela tecnologia oferecida aos eventos do Brics.

O maior calor em 12 meses

As mudanças climáticas têm intensificado a frequência e a severidade de eventos extremos, como as ondas de calor. Em 2024, a temperatura média global ultrapassou 1,5°C acima dos níveis pré-industriais, atingindo 1,52°C, o maior valor já registrado em um período de 12 meses. Essas condições afetam a saúde pública, a agricultura e a disponibilidade de recursos hídricos e sobrecarregam os sistemas de energia devido ao aumento do uso de aparelhos de refrigeração.

Como a população 50 se vê

Em um mundo cada vez mais voltado para a juventude, Nutren Senior®, marca de complementos alimentares para nutrição diária de adultos 50 , lança a campanha "Eu me Vejo Pró Idade", criada pela VML Brasil, que tem como objetivo transformar a maneira como essa população mais madura se vê e é vista. O principal filme da campanha - que terá versões de 60", 30" e 15" - foi lançado no dia 17 de fevereiro, e traz, em tom emocional, uma protagonista que convida a quebrar estereótipos associados ao envelhecimento.