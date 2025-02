O empreendedorismo solo

Pouco mais de 45% dos empreendimentos em estágio inicial no Rio Grande do Sul podem ser caracterizados como pertencentes a "empreendedores solo", uma vez que a única ocupação gerada pelo negócio é a do próprio empreendedor. Já cerca de 55% dos empreendedores iniciais no Estado estavam à frente de negócios que geraram pelo menos um posto de trabalho. Os dados são da Pesquisa GEM da Anegepe. O empresário e especialista em mudança comportamental, Italo Rickes, diz que há uma mudança de cultura e até na matriz mental do brasileiro que começa a ver o empreendedorismo com mais clareza. Mas, conforme Rickes, muito do movimento pelo empreendedorismo se baseia na necessidade.

Aluguéis crescem 12,01%

A área de locação do Grupo Guarida encerrou 2024 com um crescimento de 12,01% na Receita Operacional Bruta. Conforme o diretor de Aluguéis, Rafael Spolavori, no acumulado de 2020 a 2024, o crescimento foi de 63,68% na Receita Operacional Bruta e 10% na carteira de imóveis administrados, sendo esses resultados conquistados de forma 100% orgânica.

As exportações de tabaco

Os números divulgados pelo Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio apontam que o Brasil segue mantendo a tradição de ser um grande player no mercado mundial de tabaco. Em 2024, o produto brasileiro foi exportado para 113 países: foram 455 mil toneladas que geraram divisas de US$ 2,977 bilhões. Na média histórica, o Brasil tem mantido um embarque anual de 500 mil toneladas e US$ 2 bilhões nos últimos 10 anos.

O varejo volta a crescer

Após registrar queda em dezembro, as vendas do comércio brasileiro voltaram a apresentar resultados positivos, com um crescimento de 2,8% em janeiro, conforme o Índice do Varejo Stone (IVS). Em relação ao igual período do ano anterior, o cenário seguiu na mesma linha, com alta de 1,9%. O estudo, que acompanha mensalmente o movimento do varejo no País, é uma iniciativa da Stone, empresa de tecnologia e serviços financeiros que atua como principal parceira do empreendedor brasileiro.

Fuga para Serra Gaúcha

O feriadão de Carnaval também é oportunidade para quem quer fugir da agitação dos grandes centros e busca conexão com a natureza, tranquilidade e experiências diferentes na Serra Gaúcha. O Hotel Valle d'incanto em Gramado preparou uma programação especial para os turistas, propondo um feriado sereno, e a proposta deu certo com alta procura para o período e mais de 70% de ocupação já garantida em reservas realizadas a um mês do Carnaval.

Iesa abre nova loja BYD

O Grupo Iesa, líder regional no segmento automotivo, inaugurou sua nova unidade BYD Iesa, em Canoas. Com um investimento de R$ 3,7 milhões, esta é a sétima loja da marca aberta pelo Grupo Iesa no Estado, e traz a marca que é uma das líderes mundiais no segmento de veículos elétricos. Localizada às margens da BR-116, na avenida Getúlio Vargas, 6551, a loja possui aproximadamente 900 m2 e está aberta de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h e aos sábados, das 9h às 17h.

Oportunidades para empresas

A Uniprime Pioneira de Toledo (PR) lançou em Porto Alegre uma Agência Plataforma exclusiva para cooperados Pessoa Jurídica. A novidade concentra serviços específicos para empresas, junto à agência da capital gaúcha, na avenida Carlos Gomes. O diretor comercial da cooperativa, Lúcio Scheuer, informa que o trabalho será capitaneado pelo gerente Regis Guerreiro Cardoso. "Vamos agregar soluções para PJs do ponto de vista de crédito, captação, produtos e serviços", reforça o novo gerente.