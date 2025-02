Com financiamento pelo Minha Casa, Minha Vida (MCMV), a Morana lança o condomínio Querência Amada Clube Residencial, em terreno onde morou Teixeirinha, no bairro Cascata, em Porto Alegre. Com VGV de R$ 55 milhões, serão 280 apartamentos, de 1 e 2 dormitórios, com 31m² e 46m². As unidades, a partir de R$ 175 mil, vêm com espera para split, esquadrias de alumínio, medidores individuais de água e gás, e outros atributos. O clube house completo e mobiliado (como salão de festas, academia, piscinas etc.) estará disponível para uso dos proprietários durante as obras dos apartamentos. Há mais de 30 anos no mercado, a Morana já entregou mais de 3,5 mil unidades pelo MCMV.

O verão com promoção

O Boticário apresenta a Boti Promo Verão, com mais de 300 itens que chegam até 50% off nas categorias de cabelos, maquiagem, skincare, cuidado corporal, proteção solar e perfumaria. Além disso, a marca de beleza conta ainda com descontos progressivos até 9 de fevereiro.

Rumo à economia verde

O Brasil tem (quase) tudo para ser um líder mundial rumo a uma economia verde. A abundância de recursos naturais e uma base industrial consolidada são suas principais vantagens. No entanto, para aproveitar esse potencial e assumir tal liderança, o País precisa eliminar já lacunas em políticas públicas que podem comprometer a trajetória rumo à descarbonização econômica.

A Dem-Bas recertificada

A Dem-Bas, produtora de embalagens personalizadas e ecológicas para calçados, vestuário, indústria de cosméticos, supermercadistas, empresas de brindes, entre outros segmentos, foi recertificada no Origem Sustentável na última segunda-feira. A entrega aconteceu na sede da empresa, em Novo Hamburgo/RS, e contou com a presença da diretoria da produtora e da Associação Brasileira das Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos (Assintecal).

Fundador da Furest Pet

Gilberto Novaes é um empreendedor brasileiro com uma carreira internacional marcada por inovação, sustentabilidade e impacto social. Com mais de uma década de experiência em liderança empresarial, ele é o fundador e CEO da Furest Pet, além de cofundador de marcas de sucesso como NutraBlast e Loyal. Gilberto também é fundador da 917 Holding, uma empresa de investimentos focada em projetos nas áreas de Educação, Produtos e Tecnologias escaláveis. Reconhecido por sua visão estratégica e compromisso com a sustentabilidade, já impactou milhões de consumidores.

Curso de sommelier online

As vagas para a turma inicial de 2025, do curso presencial de Sommelier Profissional da ABS-RS, se esgotaram em janeiro. Mas ainda dá para se inscrever na modalidade online que inicia em 13 de março. Com aulas semanais ao vivo, que ficam disponíveis online, esta opção oferece flexibilidade nos horários de estudo e não envolve deslocamento. São 145 horas-aula e o aluno recebe em casa todo o material de estudo, como taças, decanter e amostras de mais de 100 vinhos. Matrículas em www.absrs.com.br.

Futuro do transporte rodoviário

Está confirmado para 1º de outubro deste ano o evento "Tendências 2026", que vai reunir em Curitiba os executivos e empresários do setor de transporte rodoviário de passageiros de todo o Brasil. Os temas serão relacionados ao futuro do transporte rodoviário, expondo a análise do cenário nacional do setor, esclarecendo dúvidas e orientando os dirigentes. Serão definidos ainda os principais pontos de atenção para a elaboração de estratégias de defesa dos interesses e direitos da categoria.