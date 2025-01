Já é a 50ª Festa do Figo

Nos dias 8 e 9 de fevereiro, a Sociedade Cultural e Esportiva Linha Araripe será o palco da edição histórica da 50ª Festa do Figo de Nova Petrópolis. O evento reúne cultura, sabores coloniais e a calorosa receptividade que só uma autêntica festa de Interior pode proporcionar. A Festa do Figo é considerada uma verdadeira feira da agricultura, repleta de aromas e sabores. O visitante pode adquirir as delícias produzidas pelas famílias locais, entre elas cucas de figo, de uva e de açúcar quentinhas, preparadas na hora, frutas in natura, produtos orgânicos, salames, queijos e até um exclusivo chope de figo. A festa tem entrada e estacionamentos gratuitos.

É o 2º maior produtor

Nova Petrópolis é o 2º maior produtor de figo do Estado. Na safra 2024/2025, possui 55 produtores dedicados ao cultivo comercial da figueira. São cerca de 40 hectares que, em um ano sem problemas climáticos, proporcionam uma colheita de aproximadamente 600 toneladas da fruta. Nesta safra deve dar menos: 550 toneladas. Haverá ainda caminhada pelo Interior, festival de bandas e bandinhas típicas, feira de máquinas e implementos agrícolas, concurso e premiação de expositores, entre outras atrações.

Momento Mamma Mia

O Galeto Mamma Mia lança a campanha "Momento Mamma Mia" para a temporada de verão. A clássica sequência da casa, uma experiência que celebra os sabores autênticos da culinária dos imigrantes italianos, será oferecida a um preço especial, de R$ 120 por R$ 79, diariamente, no almoço e no jantar, nos restaurantes da rede, até o dia 10 de março de 2025.

CDL Jovem de Caxias

Maurício Afonso assume a CDL Jovem de Caxias do Sul na gestão 2025. O empresário e caxiense de 35 anos integra a entidade desde 2022. Afonso pretende dar continuidade ao trabalho das gestões passadas, que fomentaram o desenvolvimento pessoal e profissional dos integrantes e criaram oportunidades de capacitação e aprendizado contínuo para o desenvolvimento de lideranças. Atualmente, cerca de 35 jovens fazem parte do grupo.

De marketing e vendas

A Câmara Americana de Comércio no Rio Grande do Sul (Amcham-RS) realizará, no dia 10 de fevereiro, o Go To Market 2025, evento inédito que promete ser um marco para profissionais de marketing e vendas no Estado. Voltado para líderes e especialistas do setor, o encontro irá ocorrer no Teatro do CIEE, das 13h às 18h30min, com palestras, workshops e cases de sucesso. As inscrições podem ser feitas pelo site amcham.com.br até o dia 07 de fevereiro.

Mush para embalagens

Os impactos ambientais causados pelo uso de plásticos têm impulsionado a busca por alternativas mais sustentáveis no setor de embalagens. No Brasil, a startup Mush desenvolveu um material à base de micélio, o Mush Pack, que auxilia o segmento na transição para soluções mais sustentáveis e alinhadas a práticas conscientes. Em 2024, as vendas do produto cresceram 110% relativamente ao ano anterior.

Mercado imobiliário aquecido no Litoral

O lançamento do condomínio Harmony Life & Style, da Nazale e da Dallasanta, está movimentando o mercado imobiliário do Litoral Norte no RS. O empreendimento conta com 429 terrenos amplos, de 300 a 544m², às margens da Lagoa dos Quadros, em Capão da Canoa. O valor Geral de Vendas é de R$ 300 milhões. Desde o lançamento, em 19 de dezembro, quase 60% dos lotes já foram comercializados - cerca de 10% deles pela Imobiliária Novo Lar, com sede na cidade. O empreendimento tem um potencial de 100% de valorização do capital investido em três anos.