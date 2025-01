Banrisul, um banco aberto

O Banrisul lançou, nesta quinta-feira, em jantar na Casa NTX de Porto Alegre, seu novo posicionamento comercial, que tem como objetivo atender às mudanças do mercado. Como destacou na oportunidade o presidente Fernando Lemos, o Banrisul é um banco aberto às novas tendências. O que se expressa por novos produtos e serviços. Um deles é inclusive inédito no Brasil, que é de abrir sua sede de atendimento (ATMs), localizada em pontos externos, e agências para clientes que mantêm relacionamentos com outros bancos. A administração do Banrisul está instalando um equipamento de autoatendimento que permitirá transações financeiras de qualquer instituição ligada ao Banco24Horas. Com o que os clientes Banrisul passam a ter mais opções de atendimento com mais conveniência e os clientes de mais 150 bancos, financeiras e bancos digitais terão no Banrisul um parceiro. Essas máquinas serão instaladas em agências, Banriponto e outros locais como shoppings e supermercados.

Mais manifestações de abertura

Mas a abertura do Banrisul tem mais opções de atendimento. Uma delas, a Conta Digital Banrisul, apresentada pela cantora e estrela Luisa Sonza. Criada em setembro de 2024, a partir de fevereiro a facilidade estará disponível para todo o mercado brasileiro. A abertura se expressa ainda no exterior via conta internacional multimoedas para viagens. Ela permite operações em cinco moedas estrangeiras que correspondem a 99% das transações dos brasileiros: dólar americano, euro, libra, dólar canadense e dólar australiano.

Produtos veganos para pets

O segmento de produtos veganos para pets está conquistando cada vez mais espaço, impulsionado por tutores que buscam saúde, sustentabilidade e escolhas conscientes para seus animais. Segundo Gilberto Novaes, fundador da Furest Pet, essas opções ajudam a reduzir alergias e promovem o bem-estar dos pets, ao mesmo tempo em que alinham as práticas de consumo aos valores dos tutores.

Shopping center de carnes

O Shopping de Carnes de Porto Alegre comemora os bons resultados. Com unidades estrategicamente localizadas na Zona Leste da Capital, na Bento Gonçalves com Antônio de Carvalho; no bairro Azenha, na avenida de mesmo nome, e na Zona Sul, na Juca Batista, as lojas conquistaram a preferência dos consumidores. Aposta em treinamento dos colaboradores, cortes de qualidade a preços acessíveis e o churrasco para levar têm sido os diferenciais. Os proprietários também são donos de um frigorífico localizado na Serra.

É o Dia do Vinho do Porto

O Dia Internacional do Vinho do Porto, comemorado em 27 de janeiro, convida os apreciadores da bebida a saborear uma taça dessa icônica bebida fortificada, conhecida por sua história e sabor marcantes. Produzido exclusivamente na Região Demarcada do Douro, nas caves de Vila Nova de Gaia, em Portugal, a bebida adquiriu este nome por ter sido exportada para o mundo a partir da cidade de Porto desde o século XVII.

Clube de Vantagens Macromix

O Clube Macromix, lançado em setembro de 2024, é case de sucesso entre os clientes da rede supermercadista. Em apenas quatro meses, alcançou 63% de vendas identificadas pelos clientes do Clube. A projeção é atingir 80% ao longo do ano de 2025. O programa de vantagens oferece descontos nas compras e consolida-se como um dos diferenciais da marca. A conquista foi celebrada em janeiro, durante um encontro de gestores na sede da empresa, em Esteio. Novas ações focadas na interatividade e engajamento do clube estão previstas para acontecer nas unidades do Macromix no RS.