Com sede em Caxias do Sul, filial em Torres e pontos de distribuição em Itajaí e São Paulo, a Magnani Luz e Energia projeta um crescimento de 50% para os próximos 12 meses. Na esteira deste incremento, lançou a nova marca e posicionamento. O slogan 'Se tem energia, tem aqui!', reflete a abrangência dos serviços no segmento. Prestes a completar 58 anos, a companhia tem migrado de loja para empresa de consultoria, execução e fornecimento de insumos em projetos que envolvem luz e energia e almeja liderar a inovação energética. A Magnani conta com 100 funcionários e deverá ampliar em 10% o quadro com a abertura de nova planta industrial em março.

Preço do painel solar cai

A queda no preço dos painéis solares no mercado internacional e no Brasil superou as expectativas dos analistas. Segundo levantamento da plataforma Meu Financiamento Solar, especializada em financiamento para projetos fotovoltaicos de geração própria em todo o território nacional, o preço do painel solar caiu, em média, 60% de 2022 para 2025 ao consumidor final no País.

Inadimplência cai em Caxias

Caxias do Sul encerrou 2024 com menos pessoas inadimplentes. Segundo o levantamento da CDL Caxias, a cidade registrou em dezembro 137.588 consumidores com restrições financeiras no SPC Brasil, representando uma retração de 5,3% sobre igual período de 2023. A diminuição é reflexo da suspensão temporária de registros de inadimplência, entre maio e junho de 24, devido à tragédia climática que atingiu o Estado.

A Notório lança novo site

A Notório, consultoria boutique especializada em gestão de imagem e reputação, apresenta seu novo site: www.notorioreputacao.com. Com o lançamento, a empresa liderada pelo jornalista Lucas Dalfrancis consolida sua posição como referência em gestão de imagem e reputação. Com sedes em São Paulo e Porto Alegre, a consultoria reafirma seu compromisso com a entrega de soluções estratégicas e personalizadas para líderes, instituições e marcas.

Uma uva surpreendente

Uma safra surpreendente, assim pode-se definir a safra de uva 2024/2025 na Serra Gaúcha. Conforme levantamento da Emater/RS em 55 municípios - 49 que compõem a região de Caxias do Sul e outros seis das regiões administrativas de Lajeado e Passo Fundo -, a estimativa é de uma produção de 860.000 t. Isso representa um aumento de 55% sobre a safra anterior e de 5% sobre uma normal.

O azeite gaúcho no topo

A marca gaúcha Prosperato conquistou o quarto lugar geral no EVOO World Ranking, que elege os melhores azeites de oliva do mundo de acordo com os principais concursos internacionais. A colocação é inédita para uma empresa do Brasil e a posição mais alta de uma empresa do país e do Hemisfério Sul na premiação. Outro destaque foi o 2º lugar alcançado no ranking que considera apenas os melhores rótulos condimentados.

A hora do vinho no Food Hall Country

As terças-feiras de verão ganharam um charme especial no Food Hall Country com o Wine Hour, um evento semanal que celebra a combinação entre vinhos brasileiros e a boa música. Realizado no novo Wine Bar do complexo gastronômico localizado 2º andar do Bourbon Shopping Country, o encontro acontece a partir das 19h. A vinícola boutique Tramarin, do Vale dos Vinhedos, na Serra Gaúcha, é uma das parceiras e tem oferecido uma rodada de degustação dos seus rótulos até às 20h. A experiência fica ainda mais completa com a presença da cantora Nalanda, que embala o final de tarde com sua voz marcante e repertório envolvente. A entrada é gratuita.