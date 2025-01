Nova loja da Milky Moo

O Moinhos Shopping de Porto Alegre acaba de receber uma loja da Milky Moo, maior rede de milkshakes do Brasil, com mais de 400 lojas espalhadas pelo País. A operação conta com um cardápio superior a 30 criações exclusivas. Entre os best-sellers estão o Milkshake Mimosa, com sorvete de baunilha, brigadeiro de leite em pó, calda de morango em pedaços e leite em pó; o Milkshake Pandora, feito com sorvete de baunilha, brigadeiro de leite em pó, Nutella e leite em pó, e o Milkshake Filó, composto de sorvete de baunilha, brigadeiro e brigadeiro de leite em pó.

A criatividade em alta

Uma pesquisa da Kantar apontou que marcas fortes crescem até 70% mais rapidamente do que concorrentes menos estruturados em identidade e comunicação, reforçando a importância de soluções estratégicas como as oferecidas pela gaúcha A27, que completa oito anos em 2025. Fundada pelo publicitário Antônio Brocker Junqueira, o estúdio criativo independente tem uma trajetória marcada por inovação, estratégia e paixão por marcas, se consolidando como referência em branding e design no Rio Grande do Sul.

O Selo do calçado Gaúcho

O Sindicato da Indústria de Calçados do Estado do Rio Grande do Sul (Sicergs) acaba de criar o selo "Desenvolvido no Rio Grande do Sul". Os calçadistas que tenham parte de sua produção, seja no desenvolvimento ou na fabricação, sediada no Estado, estarão habilitados a usar o selo em aplicações como embalagens, peças de comunicação e notas fiscais. As empresas do setor interessadas podem escrever para: [email protected]

Torneio de Beach Tennis

Patrocinado pela Plaenge, o Torneio de Beach Tennis InterCondomínios agita o verão, com a final acontecendo no dia 1º de março, na beira-mar de Xangri-Lá. O evento vai além das competições, oferecendo lounges exclusivos, open bar de espumante e atrações como o DJ Mau Bagarollo e o grupo Amantes do Samba.

Randoncorp em Davos

A Randoncorp estará mais uma vez presente no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, que iniciou na segunda-feira e segue até 24 de janeiro de 2025. A multinacional gaúcha de soluções para a mobilidade apresenta a Brazil House, espaço estratégico criado com objetivo de fortalecer o papel brasileiro no cenário de negócios global em parceria com o BTG Pactual, Ambipar, Be8, Gerdau, JHSF e Vale.

Oportunidades de emprego

O Grupo UnidaSul, responsável pelas marcas Rissul e Macromix, começou 2025 com oportunidade para quem busca ingressar ou retornar ao mercado de trabalho. Com um total de 333 vagas disponíveis em diferentes áreas, a empresa visa atender à crescente demanda das suas lojas. São oportunidades para pessoas acima de 50 anos, indivíduos com deficiência, jovens em busca do primeiro emprego e profissionais interessados em novas experiências.

Campanha pela saúde digestiva

A centenária Olina, referência brasileira em medicamentos fitoterápicos digestivos, está intensificando campanha focada na saúde digestiva. Foi lançado um canal de acesso no site da empresa, onde os consumidores podem consultar o ponto de venda da Olina mais próximo. Destaque também para os práticos flaconetes de 15 ml, dose única, ideal para quem busca praticidade nesse período das férias de verão. A Olina também orienta os consumidores sobre a diferença entre os produtos. Antiácidos neutralizam o ácido gástrico, aliviando sintomas como azia e hiperacidez gástrica. Já os digestivos atuam para melhorar a digestão dos alimentos, proporcionando alívio sem interferir na produção de ácido gástrico.