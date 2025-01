Ocupação histórica

As festas de final de ano trouxeram ótimos resultados à Rede Plaza Hotéis, consolidando sua presença em diversos estados brasileiros. O Plaza Barra First, no Rio de Janeiro, registrou desempenho histórico, impulsionado pelos mais de 5 milhões de turistas que visitaram a cidade. Destaque também para a ocupação no Plaza Caldas da Imperatriz Resort e Plaza Blumenau, em Santa Catarina, e o Bahia Plaza, em Camaçari. Já o Plaza São Rafael, em Porto Alegre, teve excelente procura durante as festas e segue com forte ocupação no verão, especialmente por conta do festival de música no litoral gaúcho, no final de janeiro, quando recebe artistas, músicos e turistas.

Cuidado precoce

Foi dada a largada para o primeiro passo do projeto que rastreará precocemente doenças cardiometabólicas, como hipertensão, obesidade e diabetes, nos pacientes SUS da capital. É o Pacto Nacional Saúde do Futuro e que une as secretarias de Saúde e de Inovação de Porto Alegre, a Healthtech WAC Global Tech e o grupo DOC. O objetivo dessa parceria, público-privada, é atuar de forma preditiva ao mapear doenças atuais e futuras nos pacientes da rede pública, antecipando-se às necessidades de atendimento.

A IA na educação

A integração da Inteligência Artificial (IA) na educação traz inúmeras possibilidades, mas também levanta importantes questões éticas. Por isso, é fundamental garantir que seu uso seja responsável e benéfico para todo o processo de ensino e aprendizagem. E o mais importante: que ela seja usada como uma ferramenta a serviço dos educadores e alunos, e não como substituta para a interação humana.

O Pão dos Pobres

Uma das instituições sociais mais tradicionais e respeitadas do Rio Grande do Sul, a Fundação O Pão dos Pobres de Santo Antônio, completa 130 anos de história em 2025. As celebrações começam neste mês com uma missa especial às 16h de hoje, presidida pelo cardeal Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre. A cerimônia, aberta à comunidade, acontece na capela da Fundação.

Gerdau no fórum

Gerdau, maior empresa brasileira produtora de aço, retornou ao Fórum Econômico Mundial, que acontece em Davos, Suíça, entre os dias 20 e 24 de janeiro. Em sua 55ª edição, o evento reunirá a elite empresarial, CEOs, chefes de Estado e representantes da sociedade civil de diversos países para debater o tema "Colaboração para a Era Inteligente", além de outras tendências para a economia e a política global.

A colheita da uva

A vitivinicultura brasileira celebrou na quinta-feira passada mais um marco: a abertura oficial da colheita da uva gaúcha. Este é um momento de alegria, trabalho e renovação, que simboliza a força e a resiliência de milhares de famílias que dedicam suas vidas ao desenvolvimento de nossa rica tradição. Este ano, a safra traz consigo uma expectativa excepcional. Projetamos colher entre 650 e 700 milhões de quilos de uva, um crescimento de cerca de 45% em relação à safra anterior.

Loja física coração do varejo

Os grandes eventos nos trazem tendências e reflexões importantes. Dessa vez, a NRF 2025, realizada no Javits Convention Center, em Nova York, mostrou que, mesmo com toda a força do digital, as lojas físicas seguem sendo o coração do varejo local, integradas às tecnologias mais avançadas para atender às demandas do setor. Durante o evento, as discussões se concentraram em temas como tecnologia, personalização, social commerce e a reinvenção das lojas físicas, transformando-as em experiências únicas e inesquecíveis para os consumidores.