Ansiedade e depressão

O Brasil é o país com o maior índice de ansiedade do mundo e o quinto mais depressivo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS). No ambiente de trabalho, cerca de 30% dos profissionais brasileiros sofrem de burnout, conforme dados da Associação Nacional de Medicina do Trabalho (Anamt). Apenas em 2023, o INSS registrou 288 afastamentos de trabalhadores por questões de saúde mental, um aumento de 38% em relação ao ano anterior. Atenta ao cenário, a Vittude, referência no desenvolvimento e gestão estratégica de programas de saúde mental para empresas, desenvolveu soluções para ajudar organizações a alocar recursos em saúde mental.

A valorização das escadas

Enquanto os elevadores são o principal meio para acessar os apartamentos, a construtora catarinense Fischer Group promete romper paradigmas na construção civil e trazer atrativos. Por meio de iluminação e sinalização motivadora nos andares, o primeiro "edifício árvore" do País, em Balneário Camboriú (SC) vai incentivar os moradores a praticarem atividades saudáveis também pelo uso das escadas.

Computadores da inclusão

O Ministério das Comunicações fez 266 doações ao RS pelo programa Computadores para Inclusão durante todo 2024. As entregas foram feitas em 31 pontos de inclusão digital, em 11 municípios, a maioria, localizados em escolas. Por meio dos centros de recondicionamento de computadores (CRC), houve, também, 377 formações em sete cursos voltados para informática e manutenção de computadores e celulares.

Programa Mais professores

O Ministério da Educação lançou nesta terça-feira um programa inspirado no 'Mais Médicos' para incentivar a carreira de docentes no ensino público. Dentre as ações anunciadas, há bolsas e um cartão de crédito do Banco do Brasil sem pagamento de anuidade. Chamado de 'Mais Professores', o programa promete pagar R$ 2.100 por mês — e por até dois anos —, além do salário, a profissionais das redes de ensino que aderirem. A ideia é incentivar o ingresso em redes públicas de ensino da educação básica em regiões e em áreas com maior carência docente.

Volkswagen Caminhões

A Volkswagen Caminhões e Ônibus ganhou participação de mercado em 2024 e superou o índice de crescimento da indústria, conforme os números divulgados pela Anfavea. Com 31.328 caminhões emplacados e cerca de 25,1% de market share, a Volkswagen lidera por mais um ano as vendas no mercado brasileiro de caminhões. A marca também manteve sua vice-liderança histórica em ônibus, com 5.856 chassis, atingindo 26,1% de mercado.

Gramado para o amanhã

Com o objetivo de planejar um futuro melhor para Gramado e contribuir com políticas públicas transformadoras, os Vereadores Jovens da Legislatura 2024 participaram, na segunda-feira, do workshop "Gramado do Amanhã", promovido pela Secretaria de Turismo. O evento faz parte do projeto de City Branding (Marca da Cidade).

O melhor dos melhores destinos

Viajantes escolhem Gramado entre os "Melhores dos Melhores" destinos da América do Sul no TripAdvisor. O título de "Best of the Best Destinations 2025" do Prêmio A Escolha dos Viajantes, da TripAdvisor, foi concedido à cidade da Serra Gaúcha como reconhecimento pelo mais alto nível de excelência em experiência de viagem. No ranking de 10 cidades da América do Sul, Gramado alcançou o segundo lugar, atrás somente de Cusco, no Peru, e seguida de Lima, Rio de Janeiro, Cartagena, Medellín, Bogotá, Buenos Aires, Quito e Santiago.