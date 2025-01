As mulheres nas franquias

As mulheres já são seis em cada dez pessoas que atuam nas franquias espalhadas pelo país. É o que mostra o estudo da Associação Brasileira de Franchising (ABF). A participação delas no mercado é de 57% - o que representa um aumento de 11 pontos percentuais em comparação com 2015. As mulheres também passaram a ser maioria nos postos de trabalho nas operações franqueadas, subindo de 48% para 51% no mesmo período. "O crescimento da participação das mulheres em franquias reflete a importância da liderança feminina no cenário do empreendedorismo no Brasil. Apesar dessa expansão, é importante salientar que as mulheres ainda enfrentam desafios adicionais na hora de empreender.

O leilão de bens inservíveis

A Fenac realizará um leilão de materiais e equipamentos, considerados inservíveis para a empresa atualmente, nesta sexta-feira. Será a partir das 9 horas, na sede localizada na Rua Araxá, 505, Bairro Ideal, em Novo Hamburgo. Os bens contemplam: trator, betoneira e andaime, além de diferentes itens de sucata: tela para cercamento, eletroeletrônicos, alumínio e ferro. Pessoas físicas e jurídicas de qualquer natureza poderão participar.

Sinfac-RS no Paleta Atlântida

No próximo dia 25, o Sinfac-RS vai ao litoral participar do Paleta Atlântida 2025, o maior churrasco de beira de praia do mundo. É para destinar um espaço de confraternização e networking para associados e convidados da entidade. Dedicado à cultura do churrasco, o Paleta vai contar com mais de cinco mil assadores ao longo de 3 km de praia. Além dos assados, a programação contará com apresentações culturais em 3 palcos e competições esportivas.

Um repasse para Progresso

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional, autorizou, nesta segunda-feira, o repasse de R$ 887.466,47 para ações de recuperação no município de Progresso, no Rio Grande do Sul.

Feira de empregos em dupla

Vai ter feirão de empregos em dose dupla nesta semana para o Fort Atacadista. As seleções serão realizadas nesta quinta-feira (16), das 8h às 15h, em duas unidades do Sine, em São Leopoldo (Rua Independência, 490) e em Estância Velha (Rua Portão, 200). O objetivo é preencher as 150 vagas ainda disponíveis para a loja de Novo Hamburgo, que será inaugurada neste semestre. Os interessados devem comparecer ao local, levando currículo e documento com foto.

A coragem para escolher

Em um mundo polarizado, conflituoso, repleto de desinformação e disputas sobre quem é o dono da verdade, o Fórum da Liberdade 2025 centra seu foco na busca do indivíduo por maneiras de romper esse círculo vicioso e realizar suas próprias escolhas. A importância da atitude de escolher é fundamental: só assim podemos ser livres. Para se posicionar neste mundo em que vivemos, porém, é preciso coragem. Por isso, "Coragem para Escolher" é o tema do Fórum da Liberdade, que ocorrerá em 3 e 4 de abril na Pucrs, em Porto Alegre.

O Caminho da Prosperidade

O documentário 'O Caminho da Prosperidade', que oferece uma visão aprofundada sobre as transformações econômicas do Brasil sob a liderança do economista Paulo Guedes, já está disponível ao público. Em 77 minutos o filme narra os desafios, estratégias e conceitos que nortearam as reformas estruturais realizadas entre 2019 e 2022. A obra, que proporciona ensinamentos importantes tanto para o setor público, quanto para o privado, pode ser acessada pela plataforma de streaming Soul TV ou pela página de conteúdo da Innova Comunicação.