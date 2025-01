As estações Aeroporto, Canoas e Petrobras, da Trensurb, receberam máquinas de venda automática de produtos. Desde a atualização do regulamento comercial da empresa, em abril de 2024, a locação de espaços comerciais tornou-se mais acessível e simplificada. Contratos abaixo de R$ 50 mil não necessitam de processo licitatório, exigindo apenas credenciamento e documentações básicas. As máquinas, operadas por diferentes permissionários, oferecem uma diversidade de produtos, como bebidas refrigeradas (água, refrigerante e suco), guloseimas (doces, balas e achocolatados) e lanches, como salgadinhos,

Lula e o setor externo

O setor externo tem sido destaque do governo Lula. É o que aponta o Impulso das Exportações, uma publicação da ApexBrasil. Em dois anos de governo, o Brasil emplacou os melhores resultados de seu comércio exterior na história. Em 2023, o Brasil exportou US$ 339 bilhões e, no último ano, US$ 337 bilhões. A variação de menos de 1% se deve à queda dos preços dos produtos exportados, já que o volume embarcado, na verdade, cresceu.

Redes subterrâneas

As chuvas intensas, que têm causado enormes prejuízos, vêm expondo a vulnerabilidade da rede elétrica brasileira. Com menos de 1% subterrânea, o Brasil está longe de grandes centros internacionais como Nova York, onde 71% dos cabos já são enterrados. Especialistas apontam que a crise atual é um alerta para modernizarmos nossa infraestrutura energética diante das mudanças climáticas e tempestades cada vez mais frequentes.

Muitas margaritas

O verão no Press da Hilário chega com estilo: a partir desta quinta-feira, tem Press Summer Sal, uma celebração refrescante com cinco versões de Margaritas. Destaque para a combinação picante e irresistível da Daisy Melancia, feita com melancia, gengibre e capim-cidró, e a Paloma, versão highball com tequila e grapefruit. Para embalar esse clima caliente, o Press and Play entra no modo praia com reggaeton, cumbia e vibes de verão. Perfeito para curtir na varanda com um drink na mão!

Cardápio de vantagens

O Shopping Villagio Caxias, maior centro de compras da Serra gaúcha, promove, de 13 de janeiro a 13 de fevereiro, a campanha Cardápio de Vantagens. É para fomentar o fluxo de consumidores no horário do almoço. Os benefícios são válidos de segundas a quintas-feiras, entre 10h e 14h30min. A partir de R$ 50 em consumo nos restaurantes e quiosques de alimentação do Shopping, o cliente ganha isenção de estacionamento.

Unimed nota máxima

A Unimed Porto Alegre conquistou a nota máxima no Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS) 2024, divulgado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). O IDSS avalia todas as operadoras atuantes no mercado de saúde suplementar por meio de 33 indicadores, classificados em quatro dimensões: Qualidade em Atenção à Saúde, Garantia de Acesso, Sustentabilidade no Mercado e Gestão de Processos e Regulação. A nota varia de 0 a 1, sendo 1 a melhor nota.

Principais destinos de enoturismo

A Vitivinícola Jolimont, de Canela, se consolida como um dos principais destinos de enoturismo no Brasil ao oferecer atrações especiais durante a vindima. Entre os destaques estão o Tour Safra, realizado aos sábados de janeiro, com passeio pelos parreirais e pisa das uvas, e a primeira edição da Festa da Vindima, no dia 1º de fevereiro, com almoço ao ar livre regado a vinho e espumante. Com foco na qualidade e na experiência dos visitantes, a Jolimont, terceira no ranking de Melhores Vinícolas do Brasil no Tripadvisor, recebe 200 mil turistas por ano.