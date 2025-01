Melhor vinho é de capuchinos

O vinho Vila Flores Cabernet Franc 2022 foi eleito pelo Guia Adega Brasil 2025 o melhor do País. Trata-se de um rótulo feito por uma jovem vinícola familiar gaúcha, a Arte Líquida. O Vila Flores Cabernet Franc é elaborado com uvas de um vinhedo da ordem dos capuchinhos, em Vila Flores. "Já temos uma parceria com os frades há alguns anos. Elaboramos de uma forma ancestral, quero dizer, artesanal. Não há nenhum segredo, utilizamos pouquíssima tecnologia. Não utilizamos nada de insumos enológicos, somente um pouco de SO2 em momentos pontuais. Também fizemos um trabalho leve com barricas usadas. Penso que o sucesso de vinhos neste estilo é receber a uva em estado sanitário perfeito e muita técnica, cuidado e higiene dentro da cantina", revela o produtor Cristiano Ribeiro.

Milei privatiza metalúrgica

O governo de Javier Milei anunciou nesta quarta-feira a primeira privatização de uma empresa sob o seu mandato, ao conceder participação majoritária de uma metalúrgica, a IMPSA. Quem recebeu a estatal foi a ARC Energy, empresa dos EUA, cujo presidente, Jason Arceneaux, é venezuelano e financiador da campanha de Donald Trump.

As importações de calçados

Dados elaborados pela Abicalçados revelam que as importações de calçados dispararam ao longo de 2024. Só em dezembro, entraram no Brasil mais de 3,2 milhões de pares, pelos quais foram pagos US$ 42,65 milhões. Os registros apontam para altas de 75% em volume e de 46,5% em receita no mesmo mês de 2023. No acumulado de todo o ano passado, as importações alcançaram 35,8 milhões de pares e US$ 477,72 milhões, incrementos de 26,3% e 7,9% ante 2023.

Postos Charrua em expansão

Presente nos três estados do Sul, a Charrua Distribuidora de Combustíveis está em expansão. Em 2024, com 407 postos bandeirados, teve uma alta de 23% em relação a 2023. Para chegar à marca das 500 unidades, 2025 promete aumento de 25% com média de 80 novas unidades por ano. A empresa também anunciou a ampliação de bases de distribuição em Santa Catarina e Paraná e, no RS, em Santa Maria.

Oportunidades para estágios

A Prefeitura de Encruzilhada do Sul, no Vale do Rio Pardo, está com vagas para estagiários dos níveis Médio, Técnico e Superior. O processo seletivo será conduzido pelo CIEE/RS e prevê o preenchimento de vagas disponíveis, além de cadastro reserva. As inscrições devem ser realizadas até 13 de janeiro.

O convênio do Sicredi e Finep

O Sicredi e a Finep firmaram convênio pelo qual a agência pública, credencia a instituição como seu novo agente financeiro. O convênio, com potencial de chegar a R$1,4 bilhão nos próximos três anos, prevê financiamento para pequenas empresas que desenvolvam projetos voltados à inovação. O Sicredi tem mais de um milhão de associados PJ no Brasil, sendo 95% MEIs, micro e pequenas empresas.

A chegada do Novotel para Canela

A CommandInvest de Porto Alegre anuncia a chegada do Novotel Canela, primeiro empreendimento da Rede Accor na Serra Gaúcha, com inauguração prevista para 2026. O projeto combina sofisticação, conforto e serviços premium, incluindo piscina aquecida, sauna, espaço exclusivo para vinhos e uma charutaria. Integrado a flats de luxo, o hotel atende tanto viajantes de lazer quanto de negócios. Com gestão da CommandHouse, empresa da CommandInvest, o empreendimento oferecerá experiências personalizadas como concierge, motorista particular e gastronomia refinada, marcando um novo padrão de hospitalidade na região.