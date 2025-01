Mais de 100 vagas no Fleury

O Grupo Fleury está com mais de 100 vagas abertas em diversas áreas, como assistente de coleta, auxiliar de enfermagem, auxiliar de atendimento e operador de teleatendimento. As oportunidades estão distribuídas nos Estados do Rio Grande do Sul e São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco e Bahia, entre outros. Os benefícios variam conforme a região e o cargo, incluindo assistência médica e odontológica, vale-alimentação, vale-refeição, e parcerias educacionais com descontos em cursos. Os interessados devem se inscrever por meio do link: https://trabalheconosco.vagas.com.br/grupo-fleury.

Evite os golpes nas férias

O ano de 2025 começou e muitas pessoas aproveitam o período do recesso escolar e de altas temperaturas do verão para tirar férias. Nesta época do ano, é comum ver um aumento significativo de aglomerações em pontos turísticos. A Febraban alerta que o cliente deve ter dois cuidados básicos: proteger e guardar bem seu telefone celular e o cartão de débito e crédito.

Estacionamento do hospital

A ampliação do estacionamento do Hospital Arcanjo São Miguel de Gramado está em reta final de execução. A obra, acompanhada de perto pelo prefeito Nestor Tissot, já passou pelas etapas de pavimentação e instalação de canaletas e, agora, está recebendo a pintura viária para sinalização das vagas. O próximo passo será a instalação da iluminação pública e das cancelas.

Celular restrito em escolas

Seis em cada 10 escolas brasileiras de ensino fundamental e médio, tanto urbanas quanto rurais, restringem o uso de celulares, com limitações de horários e espaços específicos. Em 28% das instituições, o uso é proibido, segundo pesquisa do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br). O tema tem ganhado força no Senado, com a tramitação em urgência do primeiro projeto de lei (PL 104/15) que limita celulares em salas de aula. Em São Paulo, a lei estadual nº 18.058 sancionada em dezembro de 2024 já proíbe o uso dos aparelhos em escolas públicas e privadas.

Holding Pura e holding Mista

Holding é uma empresa que tem como função principal controlar outras empresas subsidiárias, com participação acionária total ou parcial das mesmas. Existem dois tipos: a holding pura, criada unicamente para deter participações societárias, sem exercer outras atividades econômicas; e a holding mista, que, além de deter participações, realiza atividades econômicas próprias.

Uma imersão nas galáxias

Já imaginou se hospedar em um 'casulo' com uma vista deslumbrante e ainda poder contemplar estrelas, planetas, satélites e constelações numa imersão nas galáxias? A experiência será oferecida pelo hotel Parador, localizado em Cambará do Sul, no próximo dia 18. Conduzida pelo astrofotógrafo Egon Filter, a atividade ainda oferece um saboroso piquenique. As reservas podem ser feitas pelo fone (54) 3295-7575 ou pelo link www.parador.com.br.

Flowork doa 3 toneladas de alimentos

A Flowork mobilizou seu ecossistema e arrecadou três toneladas de alimentos, destinados a duas importantes causas. No RS, as doações beneficiaram o projeto "União Faz a Força", iniciativa em parceria com a Defesa Civil de Eldorado do Sul, município muito afetado pelas enchentes. Já em Curitiba, os alimentos foram entregues ao "Lar Moisés". Para engajar ainda mais seus membros, a Flowork uniu forças com a Termolar, criando copos térmicos exclusivos para a campanha. O presente foi um incentivo especial aos membros que contribuíram. A ação interna teve grande aceitação e os copos se esgotaram em poucos dias.