Promessa dos bioplásticos

A preocupação com o impacto ecológico do descarte de plásticos tem impulsionado pesquisas que aliam sustentabilidade à inovação. Uma delas é conduzida por pesquisadores do Instituto de Macromoléculas da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IMA-Ufrj), que querem transformar o mercado de embalagens a partir de alimentos como linhaça, alho, pimenta e chia. A promessa são bioplásticos produzidos com compostos bioativos extraídos de alimentos funcionais e que se degradam em questão de meses. Compostos bioativos são moléculas de origem natural que desempenham diferentes papéis, como atividade antioxidante, estimulação do sistema imunológico, equilíbrio do nível hormonal e atividade antibacteriana e antiviral.

Um mês típico de verão

O Rio Grande do Sul terá um mês típico de verão em janeiro, marcado pelo calor e pela tendência de chuva um pouco abaixo da média esperada para o Estado, mas ainda dentro da normalidade, segundo a Climatempo. A estação é caracterizada pela maior incidência de radiação sobre o Hemisfério Sul devido à posição da Terra, favorecendo períodos ensolarados mais longos durante o dia e aumento da temperatura.

Revisão do Pano Diretor

O primeiro semestre do novo mandato de Sebastião Melo (MDB) à frente da prefeitura de Porto Alegre deve ser marcado por duas votações importantes na Câmara Municipal: a concessão do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) e a revisão do Plano Diretor, atrasada há cinco anos. Ambas devem ser enviadas à Casa ainda no primeiro semestre, segundo o prefeito.

Agenda cheia na Câmara

A Câmara dos Deputados terá agenda cheia para os trabalhos legislativos de 2025. Depois da eleição da nova Mesa Diretora, no início de fevereiro, a Casa terá de se debruçar sobre uma lista de pendências deixadas ao longo de 2024. Os itens tratam desde questões econômicas a matérias polêmicas na área de proteção dos direitos humanos. Uma grande pendência econômica se impõe logo no início dos trabalhos: o ano começa sem uma Lei Orçamentária Anual aprovada.

A maior rede de livrarias

A Livraria Leitura celebra o ano de 2024 marcado por crescimento e superando suas expectativas com 121 lojas na rede, o que a consolida como a maior rede de livrarias físicas no Brasil. Neste ano, 13 novas lojas foram abertas e, somente no último bimestre, foram 3 inaugurações no Estado de São Paulo e 1 em Goiânia: no aeroporto de Guarulhos, no shopping Taboão da Serra, no shopping Aricanduva e no shopping Passeio das águas este em Goiânia.

Feirão de empregos NH

O Fort Atacadista está selecionando funcionários para sua nova unidade em Novo Hamburgo, próxima a ser inaugurada pela rede no Estado. Ao todo, são 180 vagas para seleção imediata. O Feirão de Empregos será realizado nos dias 9 e 10 de janeiro, das 8h às 15h. A seleção será na Agência do SINE-NH, localizada na Rua Tamandaré, 221, no bairro Pátria Nova. Os interessados devem levar currículo e documento com foto. As vagas também estão disponíveis para PCDs e 50.

A Campanha Brisas da Serra

O Grupo Casa Hotéis acaba de lançar a Campanha Brisas da Serra para atrair turistas para as cidades serranas de Gramado e Cambará do Sul. Enquanto as praias lotadas são destino comum, a Serra Gaúcha oferece temperaturas amenas, paisagens deslumbrantes e tranquilidade para explorar trilhas, passeios culturais e atrações exclusivas para a família todas sem filas. Até 31 de março, os hotéis Casa da Montanha, Wood, Petit e Parador oferecem tarifas promocionais. Saiba mais em: www.casahoteis.com.br.