Taxa de abandono do carrinho

O abandono de carrinho é um dos maiores desafios enfrentados pelas lojas virtuais brasileiras. A taxa de desistência representa uma perda significativa de receita e desperdício de esforço. Entender as razões por trás desse comportamento é essencial para criar estratégias eficazes de recuperação e aumentar as conversões. De acordo com uma pesquisa da Baymard Institute, 48% dos clientes abandonam o carrinho por conta de valores finais mais altos do que o esperado. Além disso, a demora na entrega também é um fator crucial, o que é confirmado por levantamento da Yampi, segundo o qual 36,5% dos carrinhos são abandonados devido a este problema. No Brasil, a taxa de abandono de carrinhos no e-commerce pode chegar a 82%, segundo dados do E-commerce Radar.

Asiana volta à Atlântida

Pelo quinto verão consecutivo, o Asiana - restaurante especializado na gastronomia asiática monta operação em Atlântida. Até 8 de março, funcionará na Loja 1 da Avenida Central, 2060. Reservas e take away pelo (51) 99544-5333. Uma das novidades preparadas elo chef Victor Jongh é o prato de origem tailandesa Gai Pad Saranae, preparado com frango salteado na wok, shitaki, manjericão e hortelã.

Nova gestão do Hospital

A Sociedade Ana Nery assumirá a gestão do Hospital Arcanjo São Miguel de Gramado em fevereiro. A informação é do Secretária da Saúde, Jeferson Moschen (PP), em entrevista ao programa Gramado Notícias, da Gramado TV. De acordo com o secretário, janeiro será utilizado para resolver todos os entraves burocráticos, como a troca de CNPJ da antiga mantenedora, a Sociedade Franciscana de Assistência à Saúde, para a Sociedade Caritativa Beneficente Ana Nery.

O alívio na conta de luz

Mais de 78 milhões de consumidores brasileiros de energia elétrica serão beneficiados pela Itaipu Binacional com redução no valor da conta, em janeiro de 2025, conforme medida aprovada em novembro deste ano pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e anunciada pelo Ministério de Minas e Energia (MME). No total, o chamado "bônus de Itaipu" distribuirá aos consumidores cerca de R$ 1,3 bilhão. O diretor financeiro executivo de Itaipu, André Pepitone, explica que a distribuição desse valor será feita para os consumidores residenciais e rurais relativo aos meses em que seu consumo foi inferior a 350 quilowatts-hora (kWh) em 2023.

O novo salário-mínimo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta segunda-feira um decreto que fixa o novo valor do salário-mínimo em R$ 1.518. O valor representar um aumento de R$ 106, ou 7,5% de reajuste acima da inflação. O aumento, no entanto, será menor devido à nova regra de correção aprovada pelo Congresso no pacote de contenção de gastos do governo. Se o mínimo fosse ajustado pela regra atual, subiria para R$ 1.528. Com a revisão da regra, haverá uma perda de R$ 10. (Leia mais na matéria ao lado)

Posse da nova direção do Simers

Toma posse nesta quarta-feira a nova Diretoria Geral, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) para o triênio 2025/2027. O novo presidente Marcelo Matias destaca que a primeira ação concreta será a atuação nos locais onde os médicos estão trabalhando sem receber, como São Leopoldo e Canoas. Médico ginecologista e obstetra, Marcelo Marsillac Matias é formado pela Ufrgs com residência no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Professor no curso de Medicina da Ulbra, foi presidente do Simers na gestão 2019-2021, vice-presidente em 2022-2024, diretor entre 2004 e 2015, e conselheiro em 2016-2018.