Rede de hotéis para pets

Cresce a demanda por hospedagens especializadas para animais de estimação, acompanhando a expansão do setor. A maior rede do Brasil é a Lobbo Hotels, mais lembrado nos períodos dedicados às férias de seus tutores. Para André Faim, empresário do setor, com negócios centrados no bem-estar animal, co-fundador da Lobbo Hotels e da plataforma de gestão de equipe, esses serviços vão além do cuidado básico. Os hotéis pet têm investido em infraestrutura e serviços especializados para atender a diferentes perfis de animais. Eles oferecem desde brinquedotecas e áreas externas amplas ao acompanhamento veterinário 24 horas por dia.

Retirada de fios das ruas

A Prefeitura municipal de Porto Alegre já retirou mais de 75 toneladas de fios e cabos desde que começou a operação em 12 de janeiro deste ano. A solicitação destes serviços de conservação de vias deve ser feita através de protocolos abertos na plataforma do 156 POA e dos órgãos de fiscalização. pelo aplicativo 156 POA ou pelo telefone 156.

Primeira cidade do Norte

O município de Santana (AP), na Região Metropolitana de Macapá, será a primeira cidade da região Norte do país a realizar uma parceria público-privada (PPP) de cidade inteligente com o apoio do governo federal. O projeto prevê concessões em iluminação pública LED, geração de energia fotovoltaica e telecomunicações.

As opções de investimento

Estamos quase em 2025 e é hora de planejar as finanças de olho nas melhores opções de investimentos. Quem já é investidor pode reavaliar sua carteira para garantir melhores resultados e quem ainda não é pode aproveitar esse novo ciclo para começar a fazer o dinheiro render. Para os iniciantes, é importante entender qual seu perfil de investidor. Este é um fator fundamental para definir quais os produtos que formarão seu portfólio, garantindo não só retornos financeiros, mas também que essas opções estejam de acordo com seu apetite de risco. Depois, é hora de avaliar quais os produtos disponíveis.

Hábito da leitura nas férias

O período de férias escolares é uma oportunidade para crianças e adolescentes se afastarem da rotina e explorarem novos mundos e aventuras. E a leitura pode ser uma importante aliada nesse processo. Ela ajuda a manter o cérebro ativo e engajado, além de oferecer momentos de lazer e descontração, estimulando a imaginação e promovendo o desenvolvimento pessoal de forma prazerosa. Para que as crianças criem o hábito de ler por prazer, é importante o incentivo dos pais.

Garantir reserva ou plano

Garantir uma reserva para lidar com imprevistos ou cumprir um planejamento fazem parte da vida de qualquer um. A verdade é que poupar dinheiro e ter reservas de emergência significam ficar livre de muitos problemas, como falta de crédito para uma necessidade e até evitar desavenças, uma vez que a vida financeira chega a ser motivo de briga de 58% das famílias, conforme pesquisas.

Linha eco-friendly de amenities

A coleção de hotéis de charme da Serra Gaúcha, Casa Hotéis, uniu-se à marca de bem-estar porto-alegrense Raphaelli Essential Therapy para lançar uma linha de amenities. Batizada de sensities, inclui shampoo, condicionador, sabonetes, cremes e espuma de banho, todos feitos com ingredientes naturais e embalagens 100% biodegradáveis, comprovando a atenção das empresas em reduzir o uso de plásticos descartáveis, um dos maiores desafios do setor hoteleiro. A parceria também chega aos spas dos hotéis Casa da Montanha, em Gramado, e Parador, em Cambará do Sul, com tratamentos assinados pela Raphaelli.