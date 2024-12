Empréstimo para Guaíba

A prefeitura de Guaíba projeta para março de 2025 a liberação do empréstimo de US$ 70 milhões do Asian Infrastructure Investment Bank concedido com o objetivo de colocar em operação o Programa de Resiliência às Mudanças Climáticas Guaíba Resiliente. O empréstimo tem cinco anos de carência, com prazo de 35 anos de pagamento e cobrança de 3% de juros anuais. As grandes linhas de ação incluem a reestruturação da Orla do Guaíba, com reforma de praças e aparelhos públicos, e a construção de um aparelho de proteção incluindo diques em zonas estratégicas.

Conteúdos radiofônicos

O custo da construção

O Índice Nacional de Custo da Construção - M (INCC-M) registrou alta de 0,51% em dezembro, acima da variação de 0,44% observada no mês anterior. De janeiro a dezembro de 2024, o INCC-M acumulou alta de 6,34%. Esse resultado representa um avanço expressivo sobre 2023, quando o índice registrou alta de 0,26% no mês e acumulava 3,32% no mesmo período. No âmbito do grupo de Serviços, observou-se um declínio significativo da variação, que passou da alta de 0,09% em novembro para a queda de 0,25% em dezembro.

Vagas no Fort Atacadista

Que tal virar o ano empregado? O Fort Atacadista reforça as contratações para a unidade que vai inaugurar em 2025 em Novo Hamburgo. São 200 vagas para contratação imediata e já iniciar o treinamento. O Feirão de Empregos será realizado nos dias 26 e 27 de dezembro, das 9h às 16h, na Faculdade Anhanguera, localizada na Av. Nações Unidas, 3421, no bairro Jardim Ideal, em Novo Hamburgo. Os candidatos devem levar currículo e documento com foto.

Oportunidades de empregos

Arcos Dorados firmou um acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social para ampliar o alcance das oportunidades de emprego formal a pessoas inscritas no Cadastro Único e reforçar seu compromisso com a inclusão social e a empregabilidade de jovens. Atualmente, a Arcos Dorados e o sistema McDonald 's empregam juntos 70 mil pessoas no Brasil. O encontro contou com a presença do ministro Wellington Dias e representantes da Arcos Dorados.

O Natal, presentes e inflação

A inflação continua sendo um desafio para o orçamento das famílias brasileiras. Segundo levantamento do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV IBRE), os principais itens da Ceia de Natal e da lista de presentes do brasileiro apresentaram variação de 4,48% no acumulado dos últimos 12 meses, um aumento em relação ao ano anterior quando a Inflação do Natal ficou em -1,71%, mas ainda abaixo do pico de 11,03% de 2022.

A maior pizzaria temática do RS

Com previsão de abrir no primeiro trimestre de 2025, em Cachoeirinha, O Mundo Fantástico das Pizzas será a maior pizzaria temática do Estado. O restaurante de 1.500m² terá capacidade para 500 lugares. Além do rodízio de pizza, com sabores diferenciados, o local oferecerá buffet de sushi e refrigerante liberado. O público encontrará, ainda, ambientes lúdicos, coloridos e interativos. Princesas, heróis, torcidas, batalhas, shows e brincadeiras fazem parte das atrações. Um parque de 148,40m² será instalado dentro da pizzaria para entretenimento das crianças. O investimento é de

R$ 6,5 milhões.