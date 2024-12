Primeira hidrovia do Brasil

O Ministério de Portos e Aeroportos lançou na semana passada uma consulta pública destinada a aperfeiçoar o modelo de concessão da hidrovia do Rio Paraguai, a primeira do Brasil. Sua finalidade é aumentar a segurança da navegação, beneficiando empresas e passageiros, e impulsionar o escoamento da produção agrícola. O período para envio de contribuições, subsídios e sugestões sobre a modelagem e os documentos da concessão será de 26 de dezembro de 2024 a 23 de fevereiro de 2025. Municípios, concessionárias e demais interessados poderão participar por meio da plataforma Participa Brasil, do governo federal.

Empregar Verde Oliva

O Sistema Fiergs sedia no dia 9 de janeiro, das 9h às 16h, a 1ª edição do Estação Empregar Verde Oliva. O evento, promovido pela FGTAS e o Comando Militar do Sul, foi concebido para os egressos do serviço militar da Região Metropolitana, com diversas formações. A intenção é contribuir para reduzir a falta de mão de obra no setor industrial. Cerca de 900 militares estarão à procura de vagas, sendo que 38% tem algum tipo de formação (não apenas do Senai).

O risco até no banheiro

A casa deveria ser o lugar mais seguro do mundo para seu morador, mas, para quem tem o corpo frágil ou se encontra com mobilidade reduzida, qualquer lugar sem a estrutura adequada pode se tornar perigoso e até mesmo uma simples ida ao banheiro pode ser acompanhada de riscos. No Brasil, cerca de 17,3 milhões da população brasileira têm algum tipo de dificuldade de sustentação nos membros inferiores segundo o último censo do IBGE. Uma das grandes preocupações do envelhecimento é o aumento no risco de quedas. De acordo com a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG), de 30% a 40% dos idosos caem pelo menos uma vez por ano, e essa é a principal causa de morte acidental entre pessoas acima dos 65 anos.

Da coluna vertebral

Prestes a completar 20 anos, o Instituto Gaúcho de Cirurgia da Coluna Vertebral (IGCCV) tornou-se uma referência em assistência integral para pacientes com patologias, destacando-se pela tradição e inovação ao proporcionar tratamento personalizado e multidisciplinar, baseado nas mais recentes evidências científicas. Os atendimentos ocorrem no recém inaugurado Centro da Coluna do Hospital São Lucas da Pucrs, localizado em Porto Alegre.

Um final de ano para reflexões

O final de ano é um momento de celebrações, reflexões e reencontros. É uma época que convida à renovação, onde roupas e acessórios assumem um papel simbólico, representando quem somos e como desejamos nos expressar diante de amigos, familiares e, acima de tudo, de nós mesmos. No universo da moda urbana, o estilo transcende o visual: ele se transforma em uma ferramenta de conexão, essencial para marcar o encerramento de um ciclo e o início de outro.

Desafios do cooperativismo gaúcho

Os impactos gerados nos meios urbano e rural pelos eventos climáticos registrados no RS em 2024 deixam a marca de um ano muito difícil e desafiador, na avaliação do presidente da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul (FecoAgro/RS), Paulo Pires. Havia uma expectativa de chuvas, mas também de uma grande safra no Estado. Porém, o que ocorreu em maio passado provocou perdas significativas de produtos na região sul gaúcha. Em algumas áreas, a soja já estava com a colheita bem adiantada, no entanto, os efeitos negativos foram importantes nas empresas, na produção, no porto de Rio Grande e na infraestrutura estadual.