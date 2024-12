Um empreendimento que pulsa

Com investimento de R$125 milhões e VGV de R$220 milhões, o Grupo Casa Nova, de Santa Cruz do Sul/RS, e a Aldebaran Urbanismo, de Maceió/AL, lançam o Pulse Resort Experience. Localizado na praia de Curumim, em Capão da Canoa, terá um dos maiores complexos de piscinas em condomínios fechados da região litorânea gaúcha, com cerca de 1.500 m2. O empreendimento contempla 751 terrenos, sendo 712 residenciais e 39 comerciais. Os lotes secos têm valor a partir de R$192 mil e os beira-lago a partir de R$330 mil. A gestão de produto, marketing e comercial está a cargo da 2Day Gestão de Lançamentos, há 15 anos especialista em produtos horizontais qualificados.

Usinas campeãs em gases

Duas usinas termelétricas gaúchas a carvão, Candiota III e Pampa Sul, são as campeãs brasileiras em emissão de gases de efeito estufa (GEE). Situadas no município de Candiota, região da Campanha, essas unidades usam carvão produzido no próprio município, uma das razões apontadas para a alta taxa de emissão de poluentes.

Tamanho da isenção do IR

A isenção de imposto de renda anunciada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pretende beneficiar brasileiros com renda mensal de até R$ 5 mil. No entanto, a medida custará cerca de

R$ 45,8 bilhões, que deixarão de ser arrecadados pela Receita Federal. De acordo com a Unafisco, a mudança atingirá 36 milhões de pessoas. Atualmente, a isenção do imposto de renda beneficia somente para quem ganha até R$ 2.259,20. Segundo o IBGE, cerca de 80% dos brasileiros possuem ganhos de até R$ 5 mil e devem ser beneficiados com o alargamento da faixa de isenção do imposto de renda.

O Bolsa Família em 2024

O Bolsa Família chegou a mais de 22 milhões de famílias em 2024. Ao todo, a Caixa e o governo federal repassaram R$ 149 bilhões para combater a pobreza e extrema pobreza no país. Isso gera cidadania e leva dignidade aos brasileiros que mais precisam. O Bolsa Família é um dos maiores programas de transferência de renda do mundo.

Presença do 5G no Brasil

Estamos chegando ao fim de 2024, ano em que o 5G completou dois anos no Brasil. Hoje, o 5G está presente em quase 600 municípios, sendo que a infraestrutura necessária já se estendeu a mais de 800 cidades, contemplando mais de 60% da população. As projeções do governo federal são de que o 5G deve adicionar aproximadamente 0,5% ao PIB do país ao ano, considerando o aumento de produtividade e as novas oportunidades de negócio

Os seis anos da Agesan-RS

A Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (Agesan-RS) está completando seis anos de atuação, em dezembro, sendo responsável pela regulação de 130 municípios do Estado e atendendo a uma população superior a 3,8 milhões de pessoas. Ao longo desse período, foram aplicadas 263 multas nos prestadores de serviços, o que representa mais de

R$ 2,2 milhões recolhidos. Quando iniciou suas atividades, eram 12 cidades que contavam com a regulação dos serviços de água e esgoto. Atualmente, também regula os serviços de resíduos em 76 cidades e de drenagem em outras seis. Para equilibrar a arrecadação, o Brasil pode sobrecarregar quem ganha acima de R$ 50 mil.

Parceria para setor químico e petroquímico

A Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim) e a Ambipar, líder global em soluções ambientais, firmaram um protocolo de intenções inédito visando impulsionar a sustentabilidade nas indústrias químicas e petroquímicas. A parceria tem como objetivo desenvolver oportunidades empresariais para o setor químico e petroquímico, relacionadas à gestão ambiental.