Proprietários recebem o Amare

Já com casas prontas devido a obra ter sido liberada com um ano de antecedência para que os proprietários pudessem iniciar a construção, o Amare Home Resort, em Xangri-Lá, foi entregue aos proprietários. Com VGV de R$220 milhões e mais de R$6 milhões de contrapartidas para o município, o condomínio está situado próximo à entrada oficial da cidade. São 20 hectares, com 306 terrenos entre 300m² e 567m², sendo 70% deles de frente para lagos, protegidos por portaria com três entradas independentes e sistema de acesso inteligente. O empreendimento tem à frente a Dallasanta e a Salton Urbanismo e é o primeiro das empresas no Litoral Norte Gaúcho.

Marketing digital B2B

Especialista em marketing digital B2B, a Global AD celebra seus 15 anos apresentando ao mercado um novo posicionamento de marca. A partir do conceito Bold 2 Business Agency, a empresa busca reforçar sua expertise no atendimento a grandes companhias, destacando-se por seus serviços customizados. Prestes a fechar o ano com aumento de 25% no faturamento, a agência, que nasceu em Porto Alegre, tem a confiança de marcas icônicas como Gerdau e Tramontina.

Com negociação direta

O multiempresário Reginaldo Boeira aponta as franquias com negociação direta como uma alternativa vantajosa, destacando o crescimento do setor, que teve um aumento de 13,8% em 2023, segundo a ABF. Boeira, proprietário da rede KNN, uma das maiores franquias de idiomas do País, explica que o modelo de negócios testado e consolidado é um dos principais atrativos, especialmente para quem busca se conectar.

Rede de hotéis para pets

Com o aumento das viagens e compromissos típicos das festas de fim de ano, a busca por hospedagens para pets cresce significativamente. André Faim, co-fundador da maior rede de hotéis pet do Brasil, a Lobbo Hotels, traz orientações para tutores garantirem o conforto e segurança dos seus animais durante esse período.

Um crescimento de 12,1%

Pesquisa da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet) projeta crescimento de 12,1% para o setor em 2024, alcançando um faturamento de R$77 bilhões. Além disso, o Brasil já se consolidou como o terceiro maior mercado pet do mundo, representando 5,54% do faturamento global de US$180,8 bilhões em 2023. A alta procura por hotéis pet no fim de ano reflete essa expansão.

Formatura na Marcopolo

Comprometida com o desenvolvimento profissional de jovens das comunidades onde possui operações, a Marcopolo, líder na fabricação de carrocerias de ônibus no Brasil, realizou no dia 17 de dezembro a formatura de 49 alunos nos cursos de Eletricista de Automóveis, Mecânico de Manutenção de Automóveis e Soldador. A cerimônia de entrega dos diplomas foi realizada na sede da Fundação Marcopolo em Caxias do Sul.

Cozinha pantaneira com toque gaúcho

O livro "Rota Gastronômica Pantaneira" já está disponível na Amazon. Escrito pelo chef Paulo Machado e pela jornalista TatiFeldens, coidealizadores da Rota, que explorou em 2022 dez empreendimentos turísticos em busca dos sabores regionais, e que também deu origem a séries no YouTube e na TV Morena. A produção venceu como "Melhor Filme de Gastronomia" e "Melhor Filme Brasileiro" no ART & TUR 2023, em Portugal. O projeto ,que chegou à segunda edição em 2023, ganhou versão impressa neste ano trazendo 21 receitas, com destaque para os ingredientes pantaneiros e as influências étnicas que enriquecem a culinária local, incluindo a gaúcha.