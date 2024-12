Otimismo para o Natal 2024

O setor de shopping centers está otimista em relação ao Natal de 2024, com 97% dos empreendimentos projetando resultados positivos. Segundo pesquisa da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), realizada entre os dias 2 e 10 de dezembro, estima-se um crescimento de 6,9% nas vendas em relação ao mesmo período de 2023, movimentando cerca de R$ 6,02 bilhões. Além disso, se espera uma alta de 6% no fluxo de visitantes, impulsionado por estratégias como ampliação de horários de funcionamento - adotada por 89% dos shoppings, com a maioria abrindo uma hora mais cedo e/ou fechando uma hora mais tarde — e campanhas promocionais atrativas.

Rede de Postos e dupla Gre-Nal

A SIM Rede de Postos firmou parceria com a dupla Gre-Nal. A ação, válida em todos os postos da rede, funciona por meio do aplicativo SIM Rede: uma porcentagem do valor de cada litro abastecido é revertida para o Grêmio ou Internacional, conforme o time do sócio-torcedor. Os sócios que possuem o app da SIM Rede já fazem parte da campanha automaticamente e terão descontos e vantagens exclusivas.

Família Prev completa 45 anos

Um dos maiores fundos de previdência privada do Estado, a Família Prev completou, na terça-feira, 45 anos. Instituída no fim da década de 1970, a entidade acumula um patrimônio de R$ 6,4 bilhões, o que resulta em um pagamento anual na ordem dos R$ 800 milhões.

Papai Noel a bordo de Ford F-1

A bordo de uma Ford F-1 1951 vermelha, o Papai Noel está percorrendo ruas de Caxias do Sul, Flores da Cunha e São Marcos em uma ação das entidades do comércio, CDL Caxias, Sindigêneros e Sindilojas Caxias, até amanhã (21), encantando crianças e adultos. Com o tema "Compartilhe a Felicidade do Natal", a Picape integra a programação do "Natal dos Encontros" da Prefeitura de Caxias do Sul.

Hemodiálise mais competitiva

A Biomed, empresa que comercializa, importa e distribui produtos médico-hospitalares, irá trazer uma grande novidade para o mercado brasileiro em 2025: um primeiro lote superior a 500 mil unidades de filtros dialisadores para hemodiálise. "Os produtos são importados da China e possuem alta qualidade, com preços aproximadamente 20% menores dos que são praticados no mercado nacional do setor, conforme a empresa", explica o diretor Rodrigo Ayala Filomena.

A Casa Brasileira na Serra

A marca mais jovem do Grupo Unicasa, com sede em Bento Gonçalves, a Casa Brasileira está adotando uma nova identidade visual, imprimindo ainda mais conexão com o consumidor moderno depois de uma década no mercado de móveis planejados. Das fachadas das lojas exclusivas, passando pelos showrooms e pelo novo logo, o posicionamento assinado pelo departamento de marketing da empresa junto à agência 8poroito, de Garibaldi, prioriza uma paleta de cores mais suaves e um visual mais limpo.

No aeroporto das Hortênsias de Canela

O Escritório Casa Living, do Grupo Casa, é quem está por trás do projeto arquitetônico do novo terminal do aeroporto da Infraero, em Canela. Liderado pelo engenheiro Ricardo Peccin, o projeto aposta na arquitetura regional e contemporânea, integrando elementos como pedra, madeira e vidro. A ampla área do terreno permitiu explorar um design que valoriza telhados inclinados, em formato de borboleta, expondo internamente a estrutura de vigas de madeira e pilares compostos, além de captação de água da chuva. Também dispõem de grandes vidros para luz natural e painéis fotovoltaicos, criando um espaço funcional, estético e eficiente.