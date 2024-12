A gestão de frotas da Delta

A Delta Global, especializada em tecnologia e serviços para o mercado de seguros e transportes, está expandindo as funcionalidades da Delta Fleet, plataforma de gerenciamento de frotas, com o lançamento de uma ferramenta de gestão de multas. A nova funcionalidade simplifica a administração de infrações e débitos das frotas, proporcionando uma economia de até 60% para empresas. Na ferramenta podem ser feitas a consulta de infrações em tempo real, realizada diretamente junto aos órgãos fiscalizadores de todo o país; o acompanhamento de prazos de vencimento, e a consultoria jurídica especializada, que auxilia nas decisões em caso de autuações.

Premiação de restaurante

O restaurante Catherine Gramado levou 4 prêmios para casa na 17ª edição do Prêmio Sabores do Sul, uma das mais importantes premiações gastronômicas do RS. O restaurante conquistou as categorias: Melhor Chef de Gramado (Nícolas Heckel), Melhor Cozinha Francesa de Gramado, Atendimento Nota 10 de Gramado e Personalidade Gastronômica de Gramado (Josiano Schmitt). O restaurante, que completou 2 anos, conquistou o prêmio Best of the Best do TripAdvisor 2024. É o único gaúcho no ranking dos 10 melhores restaurantes do País.

No setor de higiene bucal

A Cimed, farmacêutica que vem crescendo duas vezes mais do que o mercado em 2024, anuncia a expansão de seu portfólio com a entrada no setor de Higiene Bucal, por meio da linha Camed Fini - gel dental e enxaguante bucal. A categoria está presente em 98% dos lares nacionais, atrás só dos detergentes. No mercado de produtos de higiene bucal, o Sul ocupa a segunda posição com 25,7%, atrás apenas do Sudeste com 49,3%.

Prêmio Profissionais da Música

Indicada para seis categorias do 8º Prêmio Profissionais da Música, a cantora Daya Moraes encerra 2024 com chave de ouro. Após dois shows em mega eventos, como o Rap In Cena e a Expo Favela, é finalista de uma das premiações mais relevantes do país. Destaque para as indicações de cantora e compositora, além de melhor escritório de agenciamento artístico com a R3D Produtora, em parceria com sua produtora executiva, Renata Dubois.

Criação do HUB Aeronáutico

Será realizado hoje o lançamento, no Aeroclube de Eldorado do Sul, do HUB Aeronáutico Aero Eldorado, num empreendimento a cargo de um consórcio de empresas gaúchas. Serão gerados entre 1.000 e 1.500 empregos diretos na primeira fase e 1.500 postos de trabalho diretos e mais de 6.000 indiretos quando em operação.

A principal feira de calçados

Com o encerramento de sua 3ª edição, a Feira do Calçado Brasileiro (BFSHOW) realizada pela Abicalçados e organizada pela Nürnberg Messe Brasil, consolidou sua posição como a principal feira calçadista na América Latina pela representatividade, alcance internacional e resultados. Ela aconteceu no Distrito Anhembi, em São Paulo, entre 11 e 13 de novembro, reuniu 330 marcas e 238 expositores e ocupou 11.611 m2 em área total de 25.000 m2.

Ampliação do Centro de Distribuição

A Cooperativa Vinícola Aurora investiu R$ 14 milhões na ampliação do Centro de Distribuição (CD) no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. Com a remodelação, a capacidade de estocagem triplicou, passando de 583 mil para 2 milhões de caixas de produtos vinícolas, em 18 mil palets, distribuídos em oito andares. A operação reduz em 30% o fluxo de caminhões entre as duas unidades industriais da empresa na zona urbana e permitirá a substituição das empilhadeiras a combustão por veículos elétricos.