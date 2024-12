Nova onda de centros logísticos no RS

Mapa Econômico do RS centros logísticos que estão se instalando na Região Metropolitana de Porto Alegre e no Vale do Sinos Uma das informações que opublicado ontem trouxe é a nova onda de, mesmo após as enchentes de maio. São complexos junto a grandes rodovias, caso do 3SB Parque Logístico, entre a BR-448 (Rodovia do Parque) e a BR-116, em Nova Santa Rita, que segue se expandindo. Em Guaíba, às margens da BR-116 Sul, o Ellosul Ecossistema Logístico já é realidade e projeta amplo crescimento, chegando a sete pavilhões. Um novo eixo que surge é no trecho da ERS-118, entre Gravataí e Viamão, levando novos empreendimentos também a Alvorada.

Cursos técnicos Estácio

A Estácio acaba de ampliar sua atuação na região com a oferta de cursos técnicos de Nível Médio. O portfólio da Escola Técnica Estácio Porto Alegre contempla cinco cursos: Técnico em Enfermagem; Técnico em Análises Clínicas; Técnico em Informática; Técnico em Segurança do Trabalho e Técnico em Administração. As inscrições estão abertas e aulas terão início em fevereiro de 2025.

O retorno do cardeal

De volta do Vaticano, o arcebispo metropolitano de Porto Alegre, dom Jaime Spengler, criado cardeal no último sábado, presidirá hoje, às 10h, uma Celebração de Acolhida na Catedral Metropolitana. A missa de apresentação formal como novo cardeal da Igreja Católica é aberta ao público e marca o acolhimento do cardeal Spengler pela comunidade religiosa do Rio Grande do Sul nessa nova etapa de sua trajetória pastoral. Na sequência, um almoço, que deverá contar com a presença das principais autoridades gaúchas, realizado no Salão Nobre.

Revisão de duas tarifas

A Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do RS (Agesan-RS) realiza audiência pública, hoje, para discutir a revisão tarifária da Comusa - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo. Será no Bairro Rondônia, da mesma cidade. Já no dia 19 de dezembro, será para tratar da revisão tarifária do Semae, de São Leopoldo, na sede da Câmara de Vereadores da mesma cidade. As duas reuniões acontecerão às 19h.

Biografia da matriarca

Foi realizado, neste sábado, o lançamento do livro "Protagonista da minha vida", uma biografia da matriarca da família Orquídea Alimentos. Com 94 anos de história, Thereza Verona Tondo é uma mulher à frente do seu tempo, sendo a primeira a receber o registro de contabilista emitido pela cidade de Bento Gonçalves, em 1951. O evento, fechado para convidados, ocorreu em Farroupilha, cidade natal de Thereza.

Texto da reforma tributária

O texto que trata da regulamentação da reforma tributária aprovado pelo plenário do Senado causou insatisfação a entidades ligadas aos micro e pequenos empresários do país, o caso da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB). Segundo o presidente Alfredo Cotait Neto, a indignação se dá pelo fato de os senadores não terem levado em consideração sugestões apresentadas pelo setor - emendas referentes ao Simples Nacional - decisão que na prática vai prejudicar os pequenos negócios.

Fechamento de optantes do Simples

Na avaliação do presidente da CACB, Alfredo Cotait Neto, se prevalecer o modelo aprovado no Senado, pelo menos 20% das empresas optantes do Simples Nacional devem fechar e algumas outras entrar para a informalidade. Para ele, como o Simples Nacional e as micro e pequenas empresas são as maiores geradoras de emprego do Brasil, deve haver, inclusive, redução na geração de empregos no País.