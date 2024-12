A Oktoberfest solidária

Reconhecida como a maior festa comunitária do Brasil, a Oktoberfest de Igrejinha mais uma vez demonstrou o poder da união e do voluntariado ao beneficiar diretamente a comunidade. Na última semana, a Associação de Amigos da Oktoberfest de Igrejinha (Amifest) anunciou que a 35ª edição do evento gerou R$ 5.159.202,17 em recursos para a região, beneficiando diversas áreas, incluindo saúde, educação, segurança e cultura. Do total arrecadado nesta edição, a Amifest reservou R$ 377.867,69 para as atividades da Oktober do próximo ano. O restante do valor foi dividido e repassado para 98 entidades da região.

Incorporação de escritório

O Andrade Maia Advogados anunciou a incorporação do escritório boutique paulistano TDV Advogados, especializado em Direito Transacional. A união amplia o portfólio do AM, fortalecendo sua área de Direito Societário e Contratos, especialmente em segmentos como tecnologia e inovação. Com a incorporação, a equipe do TDV passará a integrar a estrutura do Andrade Maia, sob a liderança de Júlio Cesar Goulart Lanes, sócio-fundador que comanda, nacionalmente, a área cível.

IA reduzirá a burocracia

Com a Inteligência Artificial ganhando força no mercado global e pretendendo movimentar cerca de US$ 733 bilhões até 2027, de acordo com o Grand Review Research, o segmento financeiro caminha para um cenário cada vez mais positivo. Isso porque 78% das instituições bancárias ao redor do mundo já utilizam a tecnologia, segundo a IBM. Dessa forma, é seguro dizer que essa solução deve reduzir burocracia no segmento financeiro nos próximos anos.

Previdência privada aberta

Os planos de previdência privada aberta arrecadaram de janeiro a outubro, já descontados os resgates, R$ 51,2 bilhões. O número corresponde a uma expansão de 57,3% quando comparado a igual período do ano passado, aponta o último relatório elaborado pela Federação Nacional de Previdência Privada e Vida - Fenaprevi.

Pedágio eletrônico free flow

A implantação do primeiro pedágio eletrônico free flow no Rio Grande do Sul, pela concessionária de rodovias CSG, completou um ano neste domingo (15) com números que atestam a eficiência do sistema. Após 12 meses da operação do pórtico localizado na ERS-122, km 108,2, em Antônio Prado, na Serra Gaúcha, 296,3 mil clientes e 424,4 mil veículos já se cadastraram nas plataformas de pagamento da companhia. A concessionária é a primeira empresa do País a operar todo o trecho administrado com cobrança digital.

Redefinindo rotas para 2025

A escola Sonata Brasil oferece uma oportunidade para quem quer planejar todas as áreas da vida para o próximo ano. É a oficina "Renascimento: redefinindo rotas para 2025". Será nos dias 24 e 25 de janeiro, em Porto Alegre e tem como objetivo ressignificar os caminhos a partir das crises e planejar o cenário profissional e de carreira. Inscrições e outras informações no Instagram.

Alíquotas conforme o teor alcoólico

A Associação Brasileira de Cerveja Artesanal (Abracerva) acompanhou com alívio a aprovação de três pontos fundamentais para a sobrevivência dos pequenos produtores da bebida nas discussões da regulamentação da reforma tributária no Senado. Foram contempladas alíquotas progressivas conforme o teor alcoólico, alíquotas escalonadas no período de transição para não haver aumento de carga tributária e, principalmente, tratamento diferenciado para produtores de bebidas alcoólicas com alíquotas progressivas, no âmbito do Imposto Seletivo, em função do volume de produção e categoria de produto.