Prejuízo de U$ 80 bilhões

A seca tem sido um dos maiores desafios para os produtores de soja no Brasil, causando perdas significativas ao longo da última década. Entre as safras de 2014/2015 e 2023/2024, cinco estados-chave - Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rio Grande do Sul e Paraná - deixaram de colher cerca de 160 milhões de toneladas de soja devido à estiagem, segundo a Embrapa Soja. Esse prejuízo, estimado em mais de US$ 80 bilhões, impacta não apenas os agricultores, mas toda a cadeia produtiva que depende do grão.

Novo presidente da ABE

O enólogo Mário Lucas Leggi, sócio-diretor da Bodega Czarnobay, de Encruzilhada do Sul, será o novo presidente da Associação Brasileira de Enologia (ABE) a partir de janeiro de 2025. Ele foi eleito por unanimidade segunda-feira passada em substituição a Ricardo Morari. Trata-se de uma região ainda nova com pouco mais de 20 anos de cultivo, mas com excelente potencial, aliás, já confirmado pela excelência de suas uvas e vinhos.

Reabertura do Zoológico

A manhã desta terça-feira foi o momento de celebrar a reabertura do Zoológico da Universidade de Caxias do Sul para a visitação pública. O espaço, que, desde 2020 devido à pandemia, funcionava apenas com a assistência aos animais, passou por adequações para que a comunidade voltasse a visitá-lo. A iniciativa integra o Pró-Fauna Serra, programa de extensão universitária da UCS com ações dedicadas à educação ambiental.

A irrigação por gotejo

O produtor Samir Melatti, de Sertão Santana, e o extensionista da Emater/RS, Clair Junior Schaffer, apresentaram o projeto de irrigação por gotejo instalado na propriedade e que funciona desde 2016. Assim como ele, os produtores Leocir José Cazarotto, de Charqueadas e Bruno Dalla Vechia, de Arroio dos Ratos, também trouxeram suas experiências para o Seminário de Irrigação, promovido terça-feira, no Sindicato Rural de Camaquã. Vale conhecer (e aplicar) esta novidade.

Emendas no sentido oposto

A Comissão de Infraestrutura do Senado aprovou o projeto de lei que regulamenta a exploração de energia eólica em alto mar no Brasil. A proposta é considerada chave para a diversificação da matriz energética no País, mas parlamentares incluíram no texto emendas que vão no sentido oposto e beneficiam termelétricas a carvão e gás.

Nova opção no Mercado

O Mercado Público vai ganhar uma nova opção gastronômica em breve. Localizado no segundo andar, em frente à Praça Parobé, o Bistrô do Mercado abre as portas até o final deste mês. De acordo com Débora Vieira, responsável pelo local, os clientes terão à disposição comida caseira à la carte, lanches e cafés.

Calçadão da Orla do Lami

O prefeito Sebastião Melo deu a ordem de início às obras de revitalização do calçadão da Orla do Lami. O trecho de 1.350 metros da avenida Beira Rio foi danificado na enchente de maio e será refeito em concreto, de Forma a tornar a estrutura mais resistente. Ao longo do passeio, serão instaladas muretas com 45 centímetros acima do nível da calçada, que irão atuar como barreiras.

Nova alíquota de 20% no ICMS

Visando um cenário mais equilibrado para o comércio gaúcho, a Fecomércio-RS trabalha para que o RS implemente a nova alíquota uniforme de 20% do ICMS sobre remessas internacionais de mercadorias. A alteração na taxa, antes de 17%, foi acordada, por ampla maioria, entre os secretários de Fazenda dos 26 estados e do Distrito Federal dia 5 de dezembro, durante a 47ª Reunião Ordinária do Comsefaz, que ocorreu em Foz do Iguaçu (PR).