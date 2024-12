Um projeto ousado

Inspirado em restaurantes de grandes metrópoles e investimento superior a R$ 4 milhões, o novo Mizu, na capital gaúcha, vai além da boa gastronomia. A casa oferece uma experiência completa que une enogastronomia, arquitetura e moda, tudo em um só espaço. Com a proposta de renovar a cena gastronômica de Porto Alegre, o cardápio japonês apresenta influências da culinária asiática de diferentes países, proporcionando uma diversidade de sabores. O local conta também com o exclusivo Wine Bar Máscara de Ferro, onde uma criteriosa seleção de vinhos e espumantes, nacionais e importados, e drinks estão à disposição dos clientes para harmonizar com o menu.

Competição internacional

A equipe de jovens gaúchos que conquistou o primeiro lugar na competição continental Company of the Year (COY), realizada entre 3 e 5 de dezembro em Montevidéu, no Uruguai, através da miniempresa Achei, se credenciou para participar do campeonato mundial de miniempresas na Califórnia. A Achei foi desenvolvida no Centro de Ensino Médio Pastor Dohms, em Porto Alegre, onde criou um localizador inteligente. Esta competição tem vários níveis, como o Junior Activement, ONG que ela segue no desenvolvimento das miniempresas, está em mais de 100 países e já está há 40 anos no Brasil.

Fios e cabos arrebentados

As equipes da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos encarregadas da retirada e limpeza de fios e cabos arrebentados em Porto Alegre não se cansam de sua tarefa. O resultado é que, desde o início da operação, no dia 12 de janeiro deste ano, já foram retiradas mais de 74 toneladas das ruas. Isso que a gestão dos fios e postes é de responsabilidade da empresa concessionária para distribuição de energia elétrica.

Engenheiro do Ano 2024

A Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul entregará nesta quarta-feira a Láurea de Engenheiro do Ano 2024, em solenidade às 18h30min, no Theatro São Pedro. Serão agraciados profissionais da engenharia gaúcha das áreas pública e privada.

Bancos e lixeiras resistentes

Como mais uma forma de adaptar as praças e parques da cidade aos efeitos das mudanças climáticas, bancos e lixeiras mais resistentes à chuva, ao sol e às demais ações do tempo estão sendo instalados nas áreas verdes da Capital. A iniciativa, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus), também possibilita a redução do custo de manutenção imobiliária.

Naturale no Carrinho Agas

A Naturale será premiada novamente com o Carrinho Agas em cerimônia no Clube União, hoje, na categoria melhor fornecedora de produtos naturais e integrais. A empresa já foi reconhecida em 2019, 2022 e 2023. Com 24 anos de trajetória, a Naturale vem se destacando por sua atuação, processando mais de 3 milhões de quilos de aveia por mês. Ampliando sua presença a cada ano no mercado brasileiro e no Mercosul.

Homenagem do Colégio Anchieta

Durante celebração de Natal promovida ontem, o Colégio Anchieta de Porto Alegre homenageou quem faz parte da história da instituição. Ao todo, 36 colaboradores acadêmicos e administrativos - com 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 e 45 anos de trabalho - foram reconhecidos pelo tempo de serviços prestados. Dóris Maria Broch Trentini, coordenadora do Serviço de Orientação Pedagógica, foi a homenageada com mais de quatro décadas de atuação na escola. ''Dedicar 45 anos ao Anchieta é mais do que uma trajetória profissional: é trabalhar numa instituição que acredita no potencial transformador da Educação", destacou ela, emocionada.