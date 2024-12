Saneamento básico no RS

Uma pesquisa feita pela IFAT Brasil com a Pezco Economics e a Resolux Company revela os desafios do Rio Grande do Sul no saneamento básico: 64% da população do Estado não tem acesso à rede de esgoto, enquanto 11,9% não são contemplados com rede de água. O levantamento aponta, ainda, outras deficiências, como a perda de água nas redes, que chega a 39,5% no Estado. Além disso, apenas 26,6% do esgoto gerado é tratado. Do total de esgoto coletado, o percentual é maior: 76,8%. O estudo também traz dados como cobertura de pavimentação e meio-fio nas áreas urbanas (71,2%) e cobertura de vias públicas com redes ou canais pluviais subterrâneos nas áreas urbanas (38,5%).

Inteligência Artificial

A inteligência Artificial já é usada por 74% das micro, pequenas e médias empresas, sendo que 46% aplicam a tecnologia para reduzir custos operacionais, segundo a Microsoft. No caso das grandes corporações, 58% já incorporaram IA nas operações diárias, conforme pesquisa da Deloitte. Esses números mostram como a automação deixou de ser tendência e se tornou essencial para negócios de todos os tamanhos.

Artesanal paga 5% ICMS

O governador Eduardo Leite assinou na quarta-feira, no Palácio Piratini, o decreto que reduz o ICMS para os produtores de chocolate artesanal da Serra, de 17% para 5%. Serão beneficiados os municípios localizados na região do Conselho Regional de Desenvolvimento Hortênsias: Gramado, Canela, Jaquirana, Nova Petrópolis, Picada Café e São Francisco de Paula.

O Dia Mundial do Solo

Ontem, foi comemorado o Dia Mundial do Solo, e há anos os extensionistas da Emater/RS trabalham com os agricultores familiares para garantir que os solos recebam a devida atenção. É importante evidenciar os cuidados com ele, pois as práticas de conservação e manejo são fundamentais para um plantio satisfatório.

Diplomacia empresarial

A cientista política gaúcha Karim Miskulin, vice-presidente da Fiesp, é hoje uma das empresárias mais influentes da Faria Lima, conectando líderes políticos e empresariais de alto nível. Na próxima segunda-feira, sua empresa, o Grupo Voto, celebra 20 anos com um evento na hípica paulista, reunindo os presidenciáveis Eduardo Leite, Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior e Tarcísio de Freitas. Embora atue em missões internacionais ao lado de figuras como Bill Clinton e Tony Blair, Karim é filha de Santo Antônio da Patrulha.

O contraturno escolar

O Programa Vaga-lume, apoiado pela Alliance One Brasil, completou seis meses agora em novembro. A iniciativa transforma a educação em escolas rurais com atividades culturais, esportivas e práticas no contraturno. Em Camaquã (RS), alunos exploram oficinas de tecnologia na EMEF João Beckel e marcenaria na EMEF 15 de Novembro. A iniciativa também alcança Sinimbu (RS), Pouso Redondo (SC) e Ipiranga (PR), beneficiando jovens com oficinas variadas e ampliando oportunidades.

Do Rio Grande do Sul ao exterior

A gaúcha Adentro chega ao Paraguai para firmar parceria com a Itti Digital, braço tecnológico do Grupo Vásquez. A união foi fundamental para garantir a segurança e a continuidade das operações da Itti Digital, que conta com uma equipe superior a 110 profissionais e é responsável por soluções para setores como transporte, bancos e delivery. Além de uma avaliação completa sobre a infraestrutura de redes da Itti, a Adentro também é responsável pelo projeto de backup da companhia paraguaia. Fundada em 2012, a Adentro possui três data centers e atende a mais de 1,6 mil clientes.