Mais salas de vacinação

O Weinmann acaba de inaugurar mais duas salas de vacinas em Porto Alegre, uma na unidade localizada na av. Farrapos e outra na Unidade da Serdil, na rua São Luís. Nestes ambientes, os clientes têm acesso a todas as vacinas do calendário vacinal do Programa Nacional de Imunização e da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) todos os dias da semana, sem necessidade de agendamento. As salas incluem diferenciais para o atendimento infantil, como Espaço Kids, ambiente com espera pediátrica e local exclusivo para amamentação. A rede de laboratórios conta, ainda, com salas de vacinação nas unidades da Rua José de Alencar e Av. Nilo Peçanha, em Porto Alegre.

Evento inédito na Capital

A Câmara Americana de Comércio no Rio Grande do Sul (Amcham RS) iniciará o próximo ano com um projeto inédito: o Amcham Go To Market 2025. Com foco em vendas e inovação, o evento irá ocorrer no dia 10 de fevereiro, no Teatro CIEE, em Porto Alegre, reunindo equipes comerciais, times de marketing e empreendedores. A programação incluirá workshops, além de espaços de networking e estandes para promover oportunidades de negócios entre empresas.

Os 70 anos de Gramado

A programação dos 70 anos de emancipação política de Gramado inicia neste final de semana, com atividades sendo realizadas no Lago Joaquina Rita Bier, no sábado (07) e no domingo (08). Entre as atrações estão a Feira Joaquina, a Feira da Agroindústria Familiar, uma feira de adoção de animais, doação de mudas nativas e outras ações desenvolvidas pelas Secretarias Municipais. Também estão previstas atividades culturais com o encerramento das turmas do Projeto Trasnformarte e apresentações do Coro Vozes de Gramado e das bandas Jazz Cinnamon e Blue Hits.

O 13º salário em imóveis

O pagamento do 13º salário de 2024, estimado em R$ 321,4 bilhões, promete impulsionar a economia brasileira, representando cerca de 3% do PIB, segundo o Dieese. Além de aquecer setores como o comércio e os serviços, trata-se de uma oportunidade estratégica para quem deseja investir em imóveis, especialmente através da Minha Casa Minha Vida (MCMV), que oferece subsídios e condições facilitadas para a aquisição da casa própria.

O seguro dos híbridos e elétricos

Os veículos híbridos e elétricos estão despertando o interesse de inúmeros consumidores que buscam uma alternativa mais sustentável e econômica. No entanto, para quem pensa em fazer essa transição, precisa estar atento ao preço dos seguros. Dados disponibilizados pela Agger, parceira de corretores de seguros com a maior plataforma de gestão e cotações de seguros do Brasil, apontam que o preço médio das apólices para os eletrificados gira em torno de R$ 3,4 mil, enquanto que para os híbridos em torno de R$ 4,4 mil.