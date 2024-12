A nova direção da Pucrs

A Rede Marista anunciou nesta sexta-feira a nova composição da Administração Superior da Pucrs para o quadriênio 2025-2028. Ao encerrar um ciclo de oito anos à frente da Universidade, Ir. Evilázio Teixeira passa a gestão para Ir. Manuir Mentges, que esteve ao seu lado como vice no segundo mandato. O Vice-Reitor será o Ir. Marcelo Bonhemberger, até então Pró-Reitor de Identidade Institucional. A posse ocorrerá no dia 12 de dezembro durante o "Celebrar em Comunidade", evento de encerramento do ano promovido para membros da comunidade universitária.

Bares e restaurantes

O setor de bares e restaurantes, altamente influenciado pela dinâmica do dia a dia dos consumidores, enfrenta um desafio constante: o baixo movimento em dias úteis. Se os finais de semana são sinônimo de casa cheia, os dias de semana representam um teste de criatividade para atrair o público. Contudo, empreendedores têm apostado em soluções inovadoras que vêm gerando resultados expressivos.

Brasileiros nos EUA

Cada vez mais brasileiros têm saído do Brasil e passado a morar nos EUA, como reforçam dados do levantamento Comunidades Brasileiras no Exterior, compilados pelo Ministério das Relações Exteriores, mostrando que os EUA possuem a maior comunidade brasileira do mundo, com 2.085.000 imigrantes. Além disso, a migração de milionários brasileiros é um movimento que voltou a crescer pós-pandemia. Em 2024, cerca de 128 mil pessoas com patrimônios acima de US$ 1 milhão devem mudar de país, o maior número desde 2013.

Os 100 anos da soja

A celebração dos 100 anos da soja em terras brasileiras seguiu neste sábado, com o ato simbólico do plantio da soja inserido na programação da Fenasoja, em Santa Rosa, que leva o título de Berço Nacional da Soja. Na oportunidade, também foram apresentadas pela Emater/RS as estimativas preliminares atualizadas para a safra 2024/25. Se as condições climáticas se mantiverem favoráveis, a produção na safra atual de soja deverá ser superior a 21,6 milhões de toneladas no Estado, valor 18,59% maior que no ciclo anterior.

Novos diretores do Banco Central

Os três indicados para ocupar a nova diretoria do Banco Central, a partir de janeiro de 2025, são nomes técnicos e experientes em suas áreas de atuação, com grande potencial para contribuir com o inafastável papel do BC na condução da política monetária e de promoção da regulação prudencial e da estabilidade financeira. A Febraban, na condição de maior representante do setor bancário, cumprimenta e deseja sucesso a Izabela Correa, indicada para a diretoria de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta, a Gilneu Vivan, escolhido para a diretoria de Regulação e a Nilton David, para a diretoria de Política Monetária.