A Pucrs foi selecionada pela Comissão Fulbright no Brasil para sediar uma das duas Cátedras Fulbright de Estudos Brasil-EUA. A iniciativa integra as celebrações do bicentenário das relações diplomáticas entre Brasil e EUA e ocorrerá entre 2025 e 2029. O projeto da Pucrs tem como objetivo abordar de forma interdisciplinar os desafios das mudanças climáticas, propondo soluções para mitigação de riscos, redução de danos e reconstrução sustentável. A proposta é fruto da análise dos impactos das enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul em maio deste ano.

Administração em debate

O Fórum Internacional de Administração está de volta ao RS. Após o adiamento devido às enchentes de maio, o XVIII FIA - considerado um dos maiores eventos da área de Administração no mundo - acontece entre os dias 4 e 6 de dezembro, em Gramado. É a terceira vez que o município da serra recebe a programação. Realizado pelo Conselho Regional de Administração do RS (CRA-RS), o fórum contabiliza 25 palestrantes de 10 diferentes países.

Papo com Daniel Scola

A empresa Casa da Colônia, de Santo Antônio da patrulha (RS), vai promover na terça que vem, dia 3 de dezembro, um bate papo com o jornalista Daniel Scola para falar do livro que lançou contando todas as dificuldades da doença e como ele a enfrentou. Seu título é "Aluno da Tempestade".

Um desconto em dívida

A Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que concede desconto aos produtores rurais para quitarem ou renegociarem dívidas se tiverem sofrido perdas de 30% ou mais em decorrência das enchentes de abril e maio no RS.

Um evento para síndicos

Nesta quinta-feira, a Auxiliadora Predial realizará o evento "Síndico 360" em Porto Alegre, reunindo mais de 200 síndicos, responsáveis por cerca de 1,5 mil condomínios administrados pela empresa. O evento contará com uma palestra do advogado Dr. Elias Rodrigues sobre as novas reformas legislativas e seus impactos nos condomínios. Além disso, os participantes poderão aproveitar momentos de networking com empresas parceiras e stakeholders do mercado, sorteios de brindes e um show de banda nacional.

Mulheres na DeltaMed

Especialidades tradicionalmente mais associadas ao universo feminino estão impulsionando o uso de consultórios compartilhados. Segundo a DeltaMed, pioneira na modalidade de coworking para profissionais da saúde no RS, 70% dos seus clientes são mulheres. A maior parte das profissionais (41,4%) atuam em áreas da beleza, como esteticistas, dermatologistas e biomédicas. Outros 12,3% são ligados à saúde mental (psicologia, psiquiatria, terapias).

Cais Embarcadero aberto

Com diversas novidades para o público, o Cais Embarcadero, empreendimento que trouxe Porto Alegre de volta para o Guaíba, reabriu para o público no último dia 12, com a grande maioria dos lojistas já operando, mas alguns ainda se preparavam para a grande reabertura. Após seis meses fechado, nesta semana o Cais Embarcadero traz ao público a totalidade dos restaurantes em plena operação e com novidades.

O mobiliário ergonômico

Com seis revendas no Rio Grande do Sul, em Estância Velha, Lajeado, Montenegro e Porto Alegre, a empresa catarinense de mobiliário ergonômico Elements aposta em grandes descontos na Black Friday para vender até R$ 32 milhões. Com descontos de até 66%, a empresa atende o anseio do povo gaúcho por valores menores nessa época do ano.