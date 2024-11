Automobilismo sustentável

A NETA, referência no mercado global de veículos elétricos e híbridos, chega a Porto Alegre e será o destaque no sorteio de Natal do Shopping Iguatemi. A chegada da marca no RS ocorre através do Grupo Car Care, empreendimento do empresário Eduardo Bier, que já atua no setor de seminovos e blindagens automotivas. Agora, ele expande sua atuação ao setor de concessionárias, trazendo para o mercado gaúcho, em parceria com a NETA Auto, os automóveis elétricos da NETA, que tem se consolidado como uma das principais auto techs da China.

Trabalho temporário

O fim do ano é uma das épocas em que é possível conseguir um trabalho temporário, sendo ótima opção para aqueles que querem fazer um dinheiro extra ou estão desempregados. A Associação Brasileira do Trabalho Temporário (Asserttem) prevê um número de 450 mil novos contratos de trabalho temporário no país entre os meses de outubro, novembro e dezembro de 2024.

Seminário Abrafesta

Nos dias 4 e 5 de dezembro de 2024, o Hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre, será palco do Seminário Abrafesta 2024, promovido pela Associação Brasileira de Eventos (Abrafesta). Ele irá reunir especialistas, autoridades e empresários para discutir temas estratégicos que envolvem a recuperação econômica do setor de eventos, que desempenha um papel essencial na geração de empregos e no fortalecimento da economia regional e nacional.

A festa beneficente

Católicos, judeus e luteranos celebram os 200 anos da imigração alemã no Brasil com evento beneficente em Porto Alegre no próximo sábado no Salão Nobre da Catedral Metropolitana. A programação inclui missa com Dom Jaime Spengler, que será criado Cardeal, em Roma, pelo Papa Francisco, dia 8 de dezembro, recepção com banda alemã, cuca e chope, além de exposição histórica promovida pelo Consulado alemão. Ingressos a R$ 50 pelo Sympla, com renda revertida à reconstrução de Roca Sales.

Descontos de até 70%

Entre os dias 26 de novembro e 1º de dezembro, o Shopping Villagio Caxias realiza a campanha de Black Friday 2024, proporcionando uma experiência única de compras e diversão. Além de descontos de até 70% em mais de 40 lojas, o Shopping contará com ativações nos corredores e a ação chamada "bolinha da sorte", que consiste em pegar bolinhas que distribuem prêmios, como descontos em lojas, isenção de estacionamento e brindes surpresa, em uma máquina que utiliza garra mecânica.

Black Friday do Divisa

Quem busca uma experiência exclusiva na Serra Gaúcha com o melhor da hospitalidade de padrão internacional tem até a próxima sexta-feira para garantir uma reserva com 50% de desconto no Divisa Experience Resort, em São Francisco de Paula. A condição diferenciada é válida para reservas para os meses de março, abril, maio, junho e agosto de 2025. O mimo extra fica por conta de uma garrafa de vinho da adega do resort cortesia por reserva.

Novo conselheiro na Benet

A empresa gaúcha Benet Saúde anuncia a entrada do executivo Fábio Rossetto como novo integrante de seu conselho administrativo. Com mais de três décadas de experiência em consultoria e execução de estratégias de crescimento no setor de saúde e serviços, Rossetto foi responsável por projetos de grande impacto no mercado, incluindo a transformação do Centro Clínico Gaúcho (CCG), em parceria com o Banco Itaú. A Benet Saúde tem 32 anos e é reconhecida por seu modelo inovador que reduz de maneira significativa os custos para os clientes ao promover uma gestão de planos de saúde.