Melhor ambiente de trabalho

Graças ao ambiente organizacional acolhedor e motivador, a Vitivinícola Jolimont, localizada no Morro Calçado, em Canela (RS), foi reconhecida, pela primeira vez, entre as cinco melhores empresas para se trabalhar na Serra Gaúcha pelo selo Great Place to Work (GPTW). Além de liderar o ranking, neste ano, a companhia, que tem 75 anos de história, já havia sido certificada com a distinção que a legitima com o título de excelente local para trabalhar. Os mais de 350 funcionários participaram da pesquisa de clima anônima, atestando que têm orgulho e se sentem confiantes trabalhando na empresa. Só nos últimos quatro anos, a vitivinícola aumentou em 300% seu quadro funcional.

Sommelier vinhos

Uma boa variedade de vinhos brasileiros, com destaque para os produtores gaúchos, rótulos de diversas regiões do mundo, programações específicas para as mulheres e serviço de autoatendimento de vinho em taça direto das torneiras são alguns dos destaques da nova unidade da Sommelier Vinhos, que abre as portas hoje no BarraShoppingSul. A quarta unidade comandada pelo empreendedor Cledi Sodré será um misto de loja e wine bar, um negócio pioneiro em shoppings no Rio Grande do Sul.

Uma nova aliança

Ao completar 95 anos, uma nova aliança nasce na Cooperativa Nova Aliança. Surge um novo mundo, onde a história é indispensável para pensar o futuro. Com unidades em Flores da Cunha, Farroupilha e Santana do Livramento, a vinícola processa 40 milhões de quilos de uva para colocar na mesa do consumidor um portfólio superior a 120 rótulos, entre espumantes, vinhos finos e de mesa, frisantes e sucos. As comemorações começaram ainda no ano passado com diversas ações de reposicionamento.

Pincéis acessíveis

Em um movimento inédito para a inclusão e acessibilidade no mercado da beleza, Make B., marca de maquiagem de O Boticário, lança a primeira linha de pincéis acessíveis articulados do Brasil. Co-criada com a Comunidade Beleza Livre, a linha alia tecnologia à acessibilidade, promovendo alta performance e democratização da maquiagem por meio de um design sofisticado e funcional, a partir de um exclusivo mecanismo articulado que facilita o alcance das diversas áreas do rosto.

Remoção de C02 na Pucrs

A Pucrs, em parceria com a Repsol Sinopec Brasil, irá inaugurar no dia 28 deste mês às 9h, no Salão de Atos da Universidade, prédio 4, o Laboratório de Tecnologias de Baixo Carbono e lançar o projeto DAC.SI (Direct Air Capture System Integration). A cerimônia marcará o início da operação do primeiro equipamento de Captura Direta de Ar (DAC) no Brasil, capaz de remover 300 toneladas de CO2 do ar anualmente, posicionando a Pucrs como pioneira na tecnologia de remoção de dióxido de carbono na América Latina.