Centro da Coluna Vertebral

Prestes a completar 20 anos, o Instituto Gaúcho de Cirurgia da Coluna Vertebral tornou-se referência em assistência integral para pacientes com patologias. destacando-se pela tradição e inovação ao proporcionar tratamento personalizado e multidisciplinar, baseada nas mais recentes evidências científicas. Conhecido também como Grupo de Coluna, reúne, atualmente sete sócios entre neurocirurgiões e ortopedistas: Carlos Marcelo D. Severo, Erasmo de Abreu Zardo, Fernando Augusto Dannebrock, Joel Abramczuk, João Oliveira Jobim Deitos, Marcus S. Ziegler e Samir Asad Nimer. Os atendimentos ocorrem no recém inaugurado Centro da Coluna do Hospital São Lucas da Pucrs, em Porto Alegre.

Os 97 anos do Moinhos

Em celebração aos 97 anos completados em outubro, o Hospital Moinhos de Vento homenageou quem faz parte da história da instituição. Ao todo, 199 médicos do corpo clínico - com 20, 25, 30, 35, 40 anos e 40 de credenciamento - foram reconhecidos pelo tempo de serviços prestados. "Reconhecer nossos jubilados é agradecer pela dedicação diária e pelo compromisso que manifestam diariamente. E, também, reafirmar nosso propósito de cuidar das pessoas", destacou o CEO Mohamed Parrini.

Reconstrução do RS

A Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul em conjunto com a Rede de Mulheres na Engenharia realizará nesta sexta-feira o Sergs Debates "Visão Internacional para a Infraestrutura Necessária à Reconstrução do RS". O evento terá início às 14h, na sede social da entidade, na avenida Cel. Marcos 163, Pedra Redonda.

O primeiro no Brasil

O escritório gaúcho Andrade Maia Advogados foi premiado como o melhor do Brasil na categoria "Melhores Práticas em Diversidade & Inclusão", na 4ª edição do Brazil's Leading Lawyers Awards (Brallaw). Promovido pela Leaders League, o Brallaw celebra anualmente os escritórios que se destacaram pela excelência e inovação, reconhecendo suas contribuições no desenvolvimento do setor jurídico no País.

Natal Flores da Cunha

A Campanha de Natal da CDL Flores da Cunha já é um clássico e, nesta edição, distribuirá a maior premiação da sua história. Serão R$ 100 mil em prêmios. A campanha 'Natal em Dobro' inicia neste sábado (23) e segue até 31 de dezembro. Neste período a ação promete transformar as compras de fim de ano em oportunidade de ganho para consumidores e empresários. "A campanha 'Natal em Dobro' é um convite para todos se unirem em torno do comércio local", afirma o presidente Jásser Panizzon.

Segurança nas escolas

A DGT - Tecnologia em Segurança implementou um sistema avançado de videomonitoramento em 62 escolas municipais de Novo Hamburgo, em 2022, para aumentar a segurança. Com o uso de câmeras de alta definição, análise comportamental e reconhecimento facial, foram relatados diversos benefícios, incluindo o aumento de eficiência na segurança e na gestão de acesso, redução dos furtos e das atividades ilícitas no entorno das instituições de ensino.

Apoio do Badesul às empreendedoras

No Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, celebrado na terça-feira, 19 de novembro, o Badesul, agência de fomento vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), reafirmou seu compromisso com as empresárias gaúchas. Até novembro deste ano, a agência concedeu R$ 8,7 milhões para 74 operações com sócias majoritárias ou participação feminina de pelo menos 50% no quadro societário, segundo o secretário Ernani Polo, da Sedec, acrescentando que "negócios geridos por mulheres costumam prosperar".